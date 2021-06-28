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В КР запустили онлайн-сервис для получения сертификата о вакцинации

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- ВБ
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В целях подтверждения факта прохождения вакцинации против COVID-19, а также обеспечения надлежащей защиты сертификата о вакцинации запущен сервис для получения сертификата гражданами КР, прошедшими вакцинацию против COVID-19, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения и социального развития совместно с Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия "Тундук" при Министерстве цифрового развития разработало сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19 на Государственном портале электронных услуг (https://portal.tunduk.kg).

Государственный портал является единой точкой доступа к различным электронным услугам и сервисам государственных органов.

Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации против COVID-19, а также содержит QR код для проверки достоверности данных сертификата.

Для того чтобы получить услуги на Государственном портал электронных услуг portal.tunduk.kg требуется пройти авторизацию одним из способов:

  1. Облачной электронной подписью, которая выдается бесплатно в Центрах обслуживания населения Кыргызской Республики.
  2. eID / ID-карты (паспорт образца 2017 года), считывающего устройства для паспортов и пароля доступа.

Для того чтобы получить Электронный сертификат требуется совершить следующие действия:

  1. Зайти на Государственный портал электронных услуг КР по адресу https://portal.tunduk.kg/ и пройти авторизацию посредством облачной электронной подписи и eID.
  2. На портале электронных услуг зайти в раздел "Здравоохранение" и выбрать услугу "Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19"
  3. Нажать на кнопку "Отправить заявку" для получения электронного сертификата.
  4. Сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf формате.
  5. Сертификат оснащен QR-кодом для проверки достоверности полученного сертификата.

Уточняется, что разработка модуля в информационной системе "Реестр вакцинированных" по выдаче Сертификата о вакцинации против COVID-19 для граждан КР и иностранных граждан находится на стадии завершения. Данный модуль позволит выдавать сертификаты в организациях здравоохранения и станет альтернативой для граждан, испытывающих затруднения в удаленном получении сертификата.


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URL: https://www.vb.kg/402754
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