Мемориальную доску народному писателю КР Казату Акматову открыли в Лондоне

Мемориальную доску народному писателю Кыргызской Республики Казату Акматову открыли в Лондоне. Торжественное мероприятие прошло в рамках фестиваля IX Open Eurasian Literary Festival & Book Forum и Romford/ECG Film Festival, и было посвящено 80-летию со дня рождения нашего выдающегося соотечественника.

Как сообщает исполнительный директор Евразийской творческой гильдии ECG (London) Татьяна Шевченко, это первый в истории случай подобного признания, оказанный писателю из Центральной Азии. Другие классики тюркоязычной литературы таких символов внимания, уважения и признания пока не имеют.

Само событие прошло в Mercury Shopping Centre в Лондоне. Отличительная черта мемориала – открытый формат. Собственно, это читательский уголок, куда творчество Казата Акматова должно привлекать не только тюркское сообщество Лондона, но и других представителей британской общественности. Оформление читательского уголка было поручено британскому художнику.

Мероприятие, организованное Европейской творческой гильдией (ECG), собрало массу гостей. На открытии мемориала присутствовали Советник посольства Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии Лира Сабырова, мэр Хаверинга (Ромфорда) Джон Майлод, управляющий Mercury Shopping Centre Спенсер Хокен, председатель Eurasian Creative Guild (London) Джон Фарндон и вице-председатель Марат Ахмеджанов. В своих выступлениях гости отмечали безусловную значимость события для дальнейшего развития международных культурных связей.

Частью официальной программы торжества стал показ фильма "Мунабия", снятого кыргызским режиссером Таалайбеком Кулмендеевым по одноименному произведению Казата Акматова.

К слову, открытие мемориала - не единственное мероприятие в рамках года празднования 80-летия Казата Акматова. Публику ждет еще серия кинопоказов, конференций и других мероприятий в разных странах. Запланирован также выпуск серии марок, посвященных Акматову и его современникам. Уже объявлено об учреждении премии имени Казата Акматова, которая будет вручена победителю специальной номинации в рамках ECG Eurasian Film Festival - 2022.

справка ВБ:

Казат Акматов - один из современников Чингиза Айтматова, чьи работы посвящены проблематике стран Центральной Азии. Книги Акматова остаются актуальными по сей день. История жизни писателя, его идеологического противостояния с советской властью, борьбы за демократию и возможность публиковать свои произведения, трогает и англоязычную общественность. В 2013 году издательством Hertfordshire Press были изданы книги Munabiya и Thirteen steps towards the fate of Erika Klaus. Позже при поддержке Eurasian Creative Guild (London) вышли еще две книги - Howl и Arhat. Планируется также выпуск еще одной книги. Восемь лет назад в июне 2013-го Казат Акматов сам посещал Лондон в рамках фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum.

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) – организация, объединяющая профессионалов людей всех сфер и форм искусства, и дающая им возможность для встреч и обсуждения своих работ.