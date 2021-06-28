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Александр Волкодав примет участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос"

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- Айжан Мамбеталиева
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Певец из Кыргызстана Александр Волкодав примет участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос". Также вместе с ним кастинг российского вокального шоу "Голос" прошли еще два кыргызстанских исполнителя – Азат Раимбердиев и Минжашар Мурзаев. Они тоже прошли в этап слепых прослушиваний.

"Сначала мы высылали организаторам анкеты и записи, известных хитов, в нашем исполнении. Участников, которых выбрали, пригласили на кастинг. Мы с Азатом попали в одну десятку. Пели перед продюсерами Первого канала. Спели, выложились на все сто и думали, что это и был кастинг, но как оказалось, это был предварительный отбор тех, кого потом прослушал продюсер шоу Юрий Аксюта. Участники исполняли по две песни – одну на русском и одну на английском языке. Нам всем троим сказали предварительное "да" – это значит, что мы прошли в этап слепых прослушиваний", - рассказал корреспонденту VB.KG певец Александр Волкодав.

Основная задача этого вокального шоу - поиск и отбор универсальных вокалистов, поющих не только в разных жанрах, но и на отличных от родного языках. В связи с отсутствием жанровых критериев участники могут демонстрировать аудитории и жюри свои вокальные способности как в исполнении джаза или рока, так и народных песен или классического вокала. .

Участниками шоу в основном являются уже состоявшиеся музыканты, прошедшие определенную школу мастерства, в связи с чем наставники проекта не ставят перед конкурсантами задачу измениться, а напротив, пытаются выбрать наиболее близких для себя по манере исполнителей, чтобы дать им возможность наиболее эффективной творческой реализации перед телевизионной аудиторией, став таким образом еще популярнее.


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URL: https://www.vb.kg/402760
Теги:
Россия, шоу-бизнес, Кыргызстан
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