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В Бишкеке дом культуры "Диалог" временно отменил все мероприятия

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальный дом культуры "Диалог" временно отменил все мероприятия. Сотрудники обещают возобновить полноценную работу творческих студий и кружков, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Муниципальный городской дом культуры "Диалог" (бывший клуб завода имени Фрунзе), с начала летних каникул проводил для мальчишек и девчонок Ленинского района различные творчески и спортивные мероприятия. Победителям в викторинах и соревнованиях раздавали купоны, по итогам эти талончики можно будет обменять на подарки. Раздавать презенты должны были 30 июня, но из-за ухудшения эпидситуации решили перенести мероприятие.

"Обычно мы никогда не уходим в отпуск на лето, наоборот, в период, когда у ребятишек каникулы, постоянно проводим различные мероприятия и мастер-классы. Творческих коллективов, которые трудятся на базе нашего дома культуры так много, что все и не перечислить: украинский фольклорный ансамбль "Барвинок", русский "Радуга", татарский "Дуслык", хор "Казачья песня". Также имеется филиал детской школы искусств, детско-юношеская шахматная школа. Особой популярностью пользуется клуб для пожилых, ветеранов ВОВ и труда "Кому за …" и летними вечерами наши бабушки и дедушки со всех районов города приходят к нам провести вечер и потанцевать. Как только наладится ситуация и нам разрешат проводить мероприятия, ждем всех в гости в нашем доме культуры, для каждого найдем занятие по душе. А первым делом вручим юным победителям проекта "Наше лето" их подарки", - говорит директор дома культуры "Диалог" Жанетта Чернова.

К слову, муниципальному дому культуры "Диалогу" в этом году исполняется 94 года.


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URL: https://www.vb.kg/402764
Теги:
дети, Ленинский район, культура, Лето, Летние каникулы, карантин
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