Бишкекчане просят мэрию починить уличные тренажеры

Жители 7 микрорайона просят столичные власти отремонтировать несколько уличных тренажеров, расположенных возле бассейна ДСК. По словам людей площадка очень популярная, но в работе всего несколько снарядов.

Уличный спортивный комплекс, состоящий из четырех тренажеров и окруженный по периметру лавочками, расположен с северной стороны ДСК в центре 7 микрорайона.

- Здесь практически в любое время дня есть посетители, - рассказали местные. – Утром и вечером занимаются преимущественно пенсионеры, а днем играет детвора. На территории всегда чисто, убрано, хватает лавочек и урн. Да и тех, кто пытается что-то поломать, мы сами гоняем. Но естественный износ никто не отменял. Даже железо ему подвержено.

В настоящий момент из четырех снарядов полностью работоспособен только один. Остальные три исправны наполовину. Причем в прямом смысле этого слова, так как тренажеры двойные.

- Здесь без сварочного аппарата не обойтись, так как местами железо буквально вырвано. Иначе бы мы уже давно сами все починили, - вздыхают горожане.

Судя по подложенному под один из тренажеров кроссовку, чтобы железяка не болталась, народ уже пытался провести ремонт собственными силами. Ну а для хорошего сварщика, при наличии материалов, работы здесь максимум на час, а то и меньше.

- Было бы хорошо, если бы мэрия добавила сюда еще несколько снарядов. Тем более место позволяет. А то желающих слишком много и порой приходится ждать своей очереди. Особенно утром, когда здесь собирается те, кто побегали по стадиону расположенной рядом школы, - заключили местные жители.