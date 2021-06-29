Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Бишкекчане просят мэрию починить уличные тренажеры

279  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители 7 микрорайона просят столичные власти отремонтировать несколько уличных тренажеров, расположенных возле бассейна ДСК. По словам людей площадка очень популярная, но в работе всего несколько снарядов.

Уличный спортивный комплекс, состоящий из четырех тренажеров и окруженный по периметру лавочками, расположен с северной стороны ДСК в центре 7 микрорайона.

- Здесь практически в любое время дня есть посетители, - рассказали местные. – Утром и вечером занимаются преимущественно пенсионеры, а днем играет детвора. На территории всегда чисто, убрано, хватает лавочек и урн. Да и тех, кто пытается что-то поломать, мы сами гоняем. Но естественный износ никто не отменял. Даже железо ему подвержено.

В настоящий момент из четырех снарядов полностью работоспособен только один. Остальные три исправны наполовину. Причем в прямом смысле этого слова, так как тренажеры двойные.

- Здесь без сварочного аппарата не обойтись, так как местами железо буквально вырвано. Иначе бы мы уже давно сами все починили, - вздыхают горожане.

Судя по подложенному под один из тренажеров кроссовку, чтобы железяка не болталась, народ уже пытался провести ремонт собственными силами. Ну а для хорошего сварщика, при наличии материалов, работы здесь максимум на час, а то и меньше.

- Было бы хорошо, если бы мэрия добавила сюда еще несколько снарядов. Тем более место позволяет. А то желающих слишком много и порой приходится ждать своей очереди. Особенно утром, когда здесь собирается те, кто побегали по стадиону расположенной рядом школы, - заключили местные жители.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402765
Теги:
благоустройство, спорт, физкультура, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  