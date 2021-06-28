Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Из-за смерти школьницы отстранен от должности директор школы № 87

302  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мэрии столицы состоялось заседание комиссии по расследованию обстоятельств трагического случая в СШ № 87, которая находится в жилмассиве "Келечек", недалеко от рынка "Дордой".

11 марта этого года потерявшая сознание в школе, ученица 5-го класса Гулзейнеп Галбаева скоропостижно скончалась по дороге в кардиологическую больницу. Родители девочки винят в происшедшем учителя, директора и школьную медсестру - за неоказание первой помощи.

В апреле в мэрии уже проводили комиссию по данному случаю. В итоге разбирательства чиновники пришли к заключению, что в школе приняли все возможные меры для спасения ученицы. Тогда было рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности завуча по воспитательной части, социального работника и классного руководителя за неточное оформление социального паспорта ученика и необновление базы данных учеников.

Однако мать девочки не удовлетворена решением комиссии и потребовала провести новое расследование.

"Ребенок страдал хроническим заболеванием сердца. Мама ребенка, Обагуль Идрисова, обратилась в мэрию для расследования всех обстоятельств смерти", - сообщили в пресс-службе мэрии.

На днях была создана новая комиссия, в состав которой вошли медики, педагоги, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов под председательством вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой. Специалисты должны вновь изучить все претензии и заявления близких, разъяснения администрации школы, а также консультации медиков.

"Следует отметить, что тогда, в марте, родители и близкие отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сегодня, в целях избежания конфликта интересов и изучения всех обстоятельств, комиссия приняла решение временно отстранить от должности директора средней школы № 87 Исанову Ж.М.",- отметили в мэрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402767
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, погиб ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  