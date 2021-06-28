Из-за смерти школьницы отстранен от должности директор школы № 87

В мэрии столицы состоялось заседание комиссии по расследованию обстоятельств трагического случая в СШ № 87, которая находится в жилмассиве "Келечек", недалеко от рынка "Дордой".

11 марта этого года потерявшая сознание в школе, ученица 5-го класса Гулзейнеп Галбаева скоропостижно скончалась по дороге в кардиологическую больницу. Родители девочки винят в происшедшем учителя, директора и школьную медсестру - за неоказание первой помощи.

В апреле в мэрии уже проводили комиссию по данному случаю. В итоге разбирательства чиновники пришли к заключению, что в школе приняли все возможные меры для спасения ученицы. Тогда было рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности завуча по воспитательной части, социального работника и классного руководителя за неточное оформление социального паспорта ученика и необновление базы данных учеников.

Однако мать девочки не удовлетворена решением комиссии и потребовала провести новое расследование.

"Ребенок страдал хроническим заболеванием сердца. Мама ребенка, Обагуль Идрисова, обратилась в мэрию для расследования всех обстоятельств смерти", - сообщили в пресс-службе мэрии.

На днях была создана новая комиссия, в состав которой вошли медики, педагоги, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов под председательством вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой. Специалисты должны вновь изучить все претензии и заявления близких, разъяснения администрации школы, а также консультации медиков.

"Следует отметить, что тогда, в марте, родители и близкие отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сегодня, в целях избежания конфликта интересов и изучения всех обстоятельств, комиссия приняла решение временно отстранить от должности директора средней школы № 87 Исанову Ж.М.",- отметили в мэрии.