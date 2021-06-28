Нурлан Мотуев сравнил Камчы Кольбаева с Азизом Батукаевым (видео)

Общественный деятель Нурлан Мотуев заявил, что ему угрожают представители преступного мира. Видео его выступления появилось в соцсетях.

"После того, как я заявил, что не признаю "вора в законе" Камчы Кольбаева на меня посыпались угрозы со стороны преступного мира. Когда я сидел в колонии № 27 в Молдовановке мы, исламисты, не подчинились "общаку" и отказались платить дань. В итоге подрались с "общаком", со стороны которого было 800 человек. Администрация колонии, испугавшись, что мы перережем друг друга, закрыла исламистов в камеры, а разного рода преступники: убийцы, воры и мошенники, как и прежде, чувствовали себя вольготно в колонии. Вот она порочная система ГСИН.

Камчы Кольбаев тогда промолчал и поэтому я его не признаю. Он только умеет с бедолаг собирать по 100 сомов, а с богатых по 1 млн сомов. Вот Батукаев был настоящим вором, который умел и порядок держать, и с администрацией колонии договориться", - заявил Мотуев.