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Нурлан Мотуев сравнил Камчы Кольбаева с Азизом Батукаевым (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Общественный деятель Нурлан Мотуев заявил, что ему угрожают представители преступного мира. Видео его выступления появилось в соцсетях.

"После того, как я заявил, что не признаю "вора в законе" Камчы Кольбаева на меня посыпались угрозы со стороны преступного мира. Когда я сидел в колонии № 27 в Молдовановке мы, исламисты, не подчинились "общаку" и отказались платить дань. В итоге подрались с "общаком", со стороны которого было 800 человек. Администрация колонии, испугавшись, что мы перережем друг друга, закрыла исламистов в камеры, а разного рода преступники: убийцы, воры и мошенники, как и прежде, чувствовали себя вольготно в колонии. Вот она порочная система ГСИН.

Камчы Кольбаев тогда промолчал и поэтому я его не признаю. Он только умеет с бедолаг собирать по 100 сомов, а с богатых по 1 млн сомов. Вот Батукаев был настоящим вором, который умел и порядок держать, и с администрацией колонии договориться", - заявил Мотуев.


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URL: https://www.vb.kg/402768
Теги:
Камчы Кольбаев, Нурлан Мотуев, Азиз Батукаев, Кыргызстан, криминал
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