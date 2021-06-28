На перекрестке Ахунбаева-Каралаева появился пешеходный светофор

Дорожные службы обновили светофорный объект на оживленном перекрестке улиц Ахунбаева и Каралаева, где организована сложная схема движения. И, наконец, здесь появился отдельный регулировщик для пешеходов, которого ранее не было.

В начале мая VB.KG публиковал небольшой список оживленных перекрестков столицы, где отсутствуют пешеходные светофоры. В их числе было и указанное пересечение. Особенность его в том, что здесь организована не классическая схема разъезда, а усложненная, с дополнительными секциями.

Сначала зеленый свет горит для обоих направлений, движущихся по Ахунбаева. Соответственно, могут переходить дорогу и пешие горожане. Но потом для потока, едущего на восток, загорается красный. В это же время западное направление продолжает двигаться. Кроме того, для него загорается дополнительная секция поворота налево на Каралаева, а тем, кто спускается по Каралаева, можно повернуть направо на Ахунбаева. Также по дополнительной секции. Пешеходам движение уже запрещено.

Ну а потом, когда основной зеленый загорается для потока на Каралаева, по этой же улице через перекресток могут двигаться и пешие участники дорожного движения.

Проблема заключалась в том, что раньше отсутствовали пешеходные светофоры и люди банально не знали, когда им можно идти, а когда нет.

Теперь же светофорный объект обновлен. Он обзавелся таймером обратного отсчета времени, что очень удобно, и пешеходными секциями. Так что уровень безопасности этого оживленного пересечения стал на порядок выше.