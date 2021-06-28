Азамат Сакиев стал новым гендиректором "Кыргыз темир жолу"

Распоряжением председателя кабинета кинистров КР Улугкбека Марипова от 25 июня 2021 года №200, генеральным директором государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций КР назначен Сакиев Азамат Абдукаримович. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основанием послужило представление Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций.

Для справки:

Азамат Сакиев родился 20 февраля 1989 года. Женат, отец 1 ребенка.

Образование высшее, специальность - менеджмент (Nottingham University UK, International Business; Malaysia).

Начал свою трудовую деятельность в ГП "НК "Кыргыз темир жолу" в 2019 году, до назначения занимал должность начальника отдела государственных закупок филиала по материально-техническому обеспечению ГП "НК "Кыргыз темир жолу".