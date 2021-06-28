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Кольцевую дорогу вокруг Иссык-Куля будут строить на кредитные средства

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- Александра Василькова
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Сегодня, комитет по бюджету и финансам ЖК рассмотрел законопроекты о ратификации Кредитных соглашений между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития, Фондом международного развития ОПЕК, Кувейтским фондом арабского экономического развития относительно проекта реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду-Балбай. Об этом сообщается на сайте Жогорку Кенеша.

Заместитель министра экономики и финансов Мирлан Байгончоков рассказал, что протяженность дороги Корумду-Балбай составляет 81 км, это 4-полосная дорога 2 категории.

"На строительство дороги будет привлечено 128 миллионов долларов трех международных финансовых организаций. Из этих средств, 35 процента - это грант. Кредит предоставляется сроком на 23 года с процентной ставкой 2,5 процента", - пояснил он.

В ходе обсуждения депутат Сайдулла Нышанов и ряд других депутатов отметили, что строительство дороги - это хорошее дело, но, процентные ставки кредита очень высокие.

Отметим, что на ремонт дорог в стране из бюджета раньше выделялось 2 миллиарда сомов, в этом году из-за дефицита бюджета было выделено 600 миллионов сомов.

Общая протяженность Иссык-Кульской кольцевой дороги составляет 440 км. В настоящее время не достроено 23 км дороги Балыкчи-Корумду. Ранее на строительство и ремонт дороги было выделено 3,8 миллиарда сомов, долг китайской компании составляет 75 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/402773
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль
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