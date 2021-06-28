Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. О чем договорились президенты

В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Туркменистан подписан ряд документов, направленных на укрепление и развитие кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества в различных сферах, - сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что в ходе переговоров главы двух государств достигли принципиальных договорённостей по ряду вопросов, в числе которых:

создание Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в 100 млн долларов США для поддержки совместных бизнес-проектов, поставка туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период, строительство кыргызско-туркменского торгового дома в г. Бишкек и оздоровительного комплекса с пятизвёздочным отелем в Иссык-Кульской области.

Также Президент Садыр Жапаров и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы:

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о производственной кооперации;

- Меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Государственным комитетом по экологии и климату Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министерством энергетики Туркменистана;

- Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Кабинета Министров Кыргызской Республики в Чуйской области и Хякимликом Марыйского велаята Туркменистана;

- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана;

- Меморандум о взаимопонимании между Кыргызским государственным техническим университетом им. И.Раззакова и Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом.

- План мероприятий по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством обороны Туркменистана на 2021–2025 годы;

- План мероприятий между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством спорта и молодёжной политики Туркменистана в области спорта на 2021–2024 годы по реализации Соглашения между Государственным агентством физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по спорту о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта от 11 ноября 2014 года;

- План мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Соглашения между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры от 11 ноября 2014 года;

- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания от 23 августа 2018 года;

- Программа торгово-экономического сотрудничества между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана на 2021–2023 годы;

- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2021–2022 годы;

- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года;

Подписанные документы направлены на укрепление, развитие, расширение и гармонизацию экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном.