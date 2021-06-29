В России заговорили о возможном подорожании хлеба

В России может подорожать хлеб. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию от Российского союза пекарей (РСП).

Как заявлено, спровоцировать рост цен на хлеб может новый ГОСТ, который разрабатывают для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Новые стандарты могут лишить игроков рынка льготного НДС в 10 процентов.

Такие данные приводит "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо РСП куратору стандарта Марине Костюченко. Из документа следует, что основные претензии пекарей касаются формулировок. В новых стандартах термин "хлебопекарная продукция" включает в себя хлебные и хлебобулочные изделия, а также хлебные и хлебобулочные полуфабрикаты.

Пекари отметили, что на сегодняшний день такое определение в Налоговом кодексе отсутствует. Игроки рынка опасаются, что в итоге лишатся льготного НДС. Президент РСП Алексей Лялин оценил дополнительную финансовую нагрузку на отрасль в 22,4 миллиарда рублей. Это, как ожидается, скажется на ценах на хлеб.

Марина Костюченко объяснила, что изменение ГОСТа необходимо, так как на рынке появились новые виды продукции. И призвала крупных производителей, которые выпекают хлеб по традиционным технологиям, не опасаться роста налоговой нагрузки. В Минсельхозе РФ, в свою очередь, добавили, что изучат проект ГОСТа, когда он поступит в ведомство.

Сейчас ставка НДС в размере 10 процентов применяется при продаже хлеба и хлебобулочных изделий, отдельным пунктом значится мука. При внесении более широкого понятия хлебопекарной продукции налоговики могут изменить подход в расчете ставок, не исключают эксперты. И полагают, что суды в таком случае будут вставать на сторону налоговиков.

Повлияет ли новый ГОСТ на стоимость хлеба в других странах Евразийского экономического союза, пока не говорилось.