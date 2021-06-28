Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Мэрия Бишкека демонтировала незаконные строения

102  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека и спецподразделения МП "Тазалык" продолжают работу по демонтажу незаконных объектов. Об этом сообщает пресс - служба мэрии.

Так, после разъяснительных работ в добровольном порядке демонтирована рекламная конструкция магазина "Спекулянт" по улице Юнусалиева. Там же демонтирован и самовольно установленный навес "Canto Karaoke Bar". По улице Матросова мы убрали забор в лёгких конструкциях, у владельца отсутствовали разрешительные документы.

Теперь вид парка имени Д. Асанова не портит объекты облегчённого типа по продаже мороженного "Ледо" и "Iceberg".

В микрорайоне №4 возле дома №49 убран торговый павильон, а в микрорайоне №5 возле дома №30а киоск. По проспекту Манаса демонтировано три забора.

По улице Ибраимова демонтирована пристройка. Там же своё незаконное место покинули будка и шлагбаум.

Мэрия Бишкека призывает горожан сообщать о незаконно установленных объектах по телефону: 0707 48 61 62.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402779
Теги:
мэрия, Тазалык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  