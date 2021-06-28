Мэрия Бишкека демонтировала незаконные строения

Сотрудники Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека и спецподразделения МП "Тазалык" продолжают работу по демонтажу незаконных объектов. Об этом сообщает пресс - служба мэрии.

Так, после разъяснительных работ в добровольном порядке демонтирована рекламная конструкция магазина "Спекулянт" по улице Юнусалиева. Там же демонтирован и самовольно установленный навес "Canto Karaoke Bar". По улице Матросова мы убрали забор в лёгких конструкциях, у владельца отсутствовали разрешительные документы.

Теперь вид парка имени Д. Асанова не портит объекты облегчённого типа по продаже мороженного "Ледо" и "Iceberg".

В микрорайоне №4 возле дома №49 убран торговый павильон, а в микрорайоне №5 возле дома №30а киоск. По проспекту Манаса демонтировано три забора.

По улице Ибраимова демонтирована пристройка. Там же своё незаконное место покинули будка и шлагбаум.

Мэрия Бишкека призывает горожан сообщать о незаконно установленных объектах по телефону: 0707 48 61 62.