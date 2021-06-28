"Тазалык" привел в порядок более 200 контейнерных площадок

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" приступили к мойке баков и контейнерных площадок.

Всего на сегодняшний день помыли почти 1 тысячу контейнеров и более 200 контейнерных площадок. Об этом сообщили в мэрии Бишкека

Также параллельно производится ремонт баков и замена сломанных и украденных колёс. Уже восстановили 323 колеса.

Работы по мойке и ремонту продолжаются беспрерывно. Всего в работе задействовано 6 единиц спецтехники и около 30 рабочих.

В ближайшие дни сотрудники предприятия также приступят к покраске контейнеров и контейнерных площадок.