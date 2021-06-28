Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

В центре Лондона прогремел мощный взрыв у метро

372  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В центре Лондона у станции метро прогремел мощный взрыв, на место уже прибыли пожарные.

Инцидент произошел у станции Elephant and Castle, около 70 пожарных пытаются справиться с огнем, передает РИА "Новости".

В полиции уже заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

Взрыв произошел около 19:00 по бишкекскому времени, после чего начался мощный пожар у станции метро. На кадрах, снятых очевидцами, виден огромный столб черного дыма, а также языки пламени на месте возгорания. Также были слышны хлопки, похожие на взрыв.

По данным пожарной службы, под арками железнодорожного моста горят коммерческие постройки, пламя задело рядом стоящие автомобили и телефонную будку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402783
Теги:
Великобритания, взрыв, пожар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  