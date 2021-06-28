В центре Лондона прогремел мощный взрыв у метро

В центре Лондона у станции метро прогремел мощный взрыв, на место уже прибыли пожарные.

Инцидент произошел у станции Elephant and Castle, около 70 пожарных пытаются справиться с огнем, передает РИА "Новости".

В полиции уже заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

Взрыв произошел около 19:00 по бишкекскому времени, после чего начался мощный пожар у станции метро. На кадрах, снятых очевидцами, виден огромный столб черного дыма, а также языки пламени на месте возгорания. Также были слышны хлопки, похожие на взрыв.

По данным пожарной службы, под арками железнодорожного моста горят коммерческие постройки, пламя задело рядом стоящие автомобили и телефонную будку.