Без лицензий, но с гарантированным выкупом: депутаты хотят развивать ВИЭ

На общественное обсуждение вынесен проект закона "О внесении изменений некоторые законодательные акты КР в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)". Поправками предлагается обеспечить обязательный выкуп 10 процентов электроэнергии, выработанной ВИЭ, а также обязать электрические сети и распределяющие предприятия осуществлять бесплатный транзит электричества к потребителю.

Автором документа указан депутат ЖК Экмат Байбакпаев.

В справке обосновании говорится, что принятый в декабре 2008 года Закон "О возобновляемых источниках энергии". В 2011-2019 годах в данный закон вносились поправки, при реализации которых ожидалось рост ввода в эксплуатацию новых малых гидроэлектростанций. Прошло около 2-х лет с принятия последних изменений, по имеющейся информации, роста малой генерации на основе ВИЭ так и не произошло.

Автор считает, что предлагаемые поправки помогут дебюрократизации, исключения разного рода препятствий при прохождении инвесторами в сфере ВИЭ различных разрешительных процедур при строительстве объектов малой гидроэнергетики.

В целях создания экономических и правовых механизмов для развития ВИЭ вносимым проектом закона предлагается:

исключить квотирование мощностей ВИЭ; установить гарантированный выкуп электрической энергии полученный с использованием ВИЭ в объеме не менее 10 процентов от объема потребления; определить покупателем электрической энергии произведенной на установках ВИЭ не потребляемая владельцем установки на собственные нужды и не реализованная другим потребителям на договорной основе, электроэнергетическую компанию; исключение лицензирования деятельности в области ВИЭ, как при производстве электрической энергии, так и при ее передаче, распределении, экспорте и импорте субъектами ВИЭ; обязать электрические сети и распределяющие предприятия осуществлять безвозмездный и беспрепятственный транзит электрической энергии вырабатываемой с использованием ВИЭ, от производителей до потребителей субъекта ВИЭ.

Установление таких механизмов сочетает в себе прозрачность и понятность, является дополнительным стимулом для потенциальных инвесторов.