Без лицензий, но с гарантированным выкупом: депутаты хотят развивать ВИЭ

На общественное обсуждение вынесен проект закона "О внесении изменений некоторые законодательные акты КР в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)". Поправками предлагается обеспечить обязательный выкуп 10 процентов электроэнергии, выработанной ВИЭ, а также обязать электрические сети и распределяющие предприятия осуществлять бесплатный транзит электричества к потребителю.
Автором документа указан депутат ЖК Экмат Байбакпаев.
В справке обосновании говорится, что принятый в декабре 2008 года Закон "О возобновляемых источниках энергии". В 2011-2019 годах в данный закон вносились поправки, при реализации которых ожидалось рост ввода в эксплуатацию новых малых гидроэлектростанций. Прошло около 2-х лет с принятия последних изменений, по имеющейся информации, роста малой генерации на основе ВИЭ так и не произошло.
Автор считает, что предлагаемые поправки помогут дебюрократизации, исключения разного рода препятствий при прохождении инвесторами в сфере ВИЭ различных разрешительных процедур при строительстве объектов малой гидроэнергетики.
В целях создания экономических и правовых механизмов для развития ВИЭ вносимым проектом закона предлагается:
Установление таких механизмов сочетает в себе прозрачность и понятность, является дополнительным стимулом для потенциальных инвесторов.