Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Без лицензий, но с гарантированным выкупом: депутаты хотят развивать ВИЭ

237  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На общественное обсуждение вынесен проект закона "О внесении изменений некоторые законодательные акты КР в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)". Поправками предлагается обеспечить обязательный выкуп 10 процентов электроэнергии, выработанной ВИЭ, а также обязать электрические сети и распределяющие предприятия осуществлять бесплатный транзит электричества к потребителю.

Автором документа указан депутат ЖК Экмат Байбакпаев.

В справке обосновании говорится, что принятый в декабре 2008 года Закон "О возобновляемых источниках энергии". В 2011-2019 годах в данный закон вносились поправки, при реализации которых ожидалось рост ввода в эксплуатацию новых малых гидроэлектростанций. Прошло около 2-х лет с принятия последних изменений, по имеющейся информации, роста малой генерации на основе ВИЭ так и не произошло.

Автор считает, что предлагаемые поправки помогут дебюрократизации, исключения разного рода препятствий при прохождении инвесторами в сфере ВИЭ различных разрешительных процедур при строительстве объектов малой гидроэнергетики.

В целях создания экономических и правовых механизмов для развития ВИЭ вносимым проектом закона предлагается:

  1. исключить квотирование мощностей ВИЭ;
  2. установить гарантированный выкуп электрической энергии полученный с использованием ВИЭ в объеме не менее 10 процентов от объема потребления;
  3. определить покупателем электрической энергии произведенной на установках ВИЭ не потребляемая владельцем установки на собственные нужды и не реализованная другим потребителям на договорной основе, электроэнергетическую компанию;
  4. исключение лицензирования деятельности в области ВИЭ, как при производстве электрической энергии, так и при ее передаче, распределении, экспорте и импорте субъектами ВИЭ;
  5. обязать электрические сети и распределяющие предприятия осуществлять безвозмездный и беспрепятственный транзит электрической энергии вырабатываемой с использованием ВИЭ, от производителей до потребителей субъекта ВИЭ.

Установление таких механизмов сочетает в себе прозрачность и понятность, является дополнительным стимулом для потенциальных инвесторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402789
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  