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Визит в Душанбе. Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Исмоили Сомони

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- Виктория Гунгер
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 июня, в рамках официального визита в Республику Таджикистан возложил венок к подножию памятника основоположнику таджикского государства Исмоили Сомони в г. Душанбе.

Монумент основателю таджикского государства Исмоили Сомони установлен на столичной площади "Дусти".

Мемориальный комплекс национального единства Таджикистана был открыт в 1999 году в честь 1100-летнего юбилея Саманидской державы и является символом таджикской государственности.

Официальный визит Президента Садыра Жапарова в Республику Таджикистан продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/402791
Теги:
визит, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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