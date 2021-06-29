Визит в Душанбе. Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Исмоили Сомони

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 июня, в рамках официального визита в Республику Таджикистан возложил венок к подножию памятника основоположнику таджикского государства Исмоили Сомони в г. Душанбе.

Монумент основателю таджикского государства Исмоили Сомони установлен на столичной площади "Дусти".

Мемориальный комплекс национального единства Таджикистана был открыт в 1999 году в честь 1100-летнего юбилея Саманидской державы и является символом таджикской государственности.

Официальный визит Президента Садыра Жапарова в Республику Таджикистан продолжается.