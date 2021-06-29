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Школьники стран СНГ попросили ООН помочь развитию туризма в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Ребята из стран СНГ – участники Международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества", открывшегося 21 июня в Санкт-Петербурге, рассказали на нем о культурном богатстве своих стран и высказали идеи по его сохранению. Одно из предложений связано непосредственно с Кыргызстаном

В рамках форума петербургской "Академией талантов" была организована программа "Модель ООН – генеральная конференция ЮНЕСКО: СНГ и глобальный альянс за культурное разнообразие". Она объединила членов делегаций Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Формат мероприятия представлял собой молодежную конференцию и деловую игру одновременно, участники наделялись полномочиями представителей стран-участниц ООН и ЮНЕСКО.

После короткой лекции об истории этих международных организаций школьники разделились на "коалиции". Каждая должна была подготовить доклад о своих странах, сохранении их культурно-исторического наследия, мерах, необходимых для этого. Предложения, выдвинутые в докладах, активно обсуждались и легли в проект итоговой резолюции.

В ней, в частности, рекомендовано Генеральной Асссамблее ОО создать фонд реставрации объектов культурного наследия ЮНЕСКО, регламентировать коммерческую деятельность, связанную с такими объектами, проводить мероприятия просветительского характера в образовательных учреждениях, способствующих культурной и социальной интеграции народов мира.

Большое внимание в документе уделено туристической проблематике. В этой связи предложено, в том числе, провести странам СНГ совместную конференцию по обмену опытом в сфере развития туризма, создать общий туристический план по странам Средней Азии. А также - просить ООН выделить финансирование на развитие туризма в Кыргызстане. В свою очередь, как заявлено, республика обязуется в течение десяти лет выделить 15 процентов с доходов данного проекта.

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и был поддержан Межпарламентской Ассамблей СНГ. С 2013 года он традиционно проходил на Иссык-Куле, но на сей раз впервые был организован в Санкт-Петербурге, при поддержке самой МПА, а также Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств Содружества и администрации города. Основная цель проекта, как заявлено, - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/402795
Теги:
СНГ, туризм, Кыргызстан
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