Меценаты из ОАЭ обещают построить образовательный комплекс в Кыргызстане

Министр образования и науки Болотбек Купешев обсудил с представителем фонда "Аль-Мактум" из ОАЭ Мирзой Хуссейн Аль-Сайег возможность инвестиций в образовательную сферу Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

По итогам встречи достигнута договоренность о строительстве современного образовательного комплекса на территории Кыргызстана с углубленным преподаванием программ по STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образованию (общеобразовательная школа, библиотека, медицинский центр, спортивная площадка, общежитие для преподавателей и т. д.).

Министерством образования и науки определен участок под строительство образовательного комплекса, разработан эскиз и концепция образовательного комплекса "Республиканский центр по поддержке талантливых детей "БИЛИМ, ИЛИМ".

"Основной целью образовательного комплекса будет являться создание и совершенствование системы выявления, поддержки и развития учащихся с высоким образовательным потенциалом, поддержка педагогов общеобразовательных организаций", - сообщает Минобраз.

Кроме того фонд выразил готовность помочь с организацией курсов шитья для одиноких матерей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Причем арабские меценаты готовы приобрести 50-60 швейных машин, при этом, по завершению курсов, швейные машины передаются в собственность отучившихся, а для новых участников курса будут закуплены новые швейные машинки.

Арабская сторона уже на следующей неделе готова отправить в Кыргызстан первую партию швейных машин германского производства для организации курсов шитья. На текущий момент Министерством определяются профессиональные лицеи, на базе которых будут открыты и организованы курсы для одиноких матерей.

По данным Минобраза, Фонд "Аль-Мактум" реализует ряд социальных и образовательных проектов по всему миру.

"Член Совета директоров господин Мирза Аль-Сайег имеет полномочия по принятию решений, определению и реализацию проектов помощи в иностранных государствах от имени Фонда. В порядке информации отмечаем, что Мирза Аль-Сайег является доверенным лицом Федерального министра финансов Объединенных Арабских Эмиратов шейха Хамдана бин Рашид Аль-Мактума, учредителя благотворительного фонда "Аль-Мактум", - отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, входе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере начального профессионального образования.

Достигнута устная договоренность, что фондом будут выделены финансовые средства для проведения ремонта и оснащения необходимым оборудованием профессиональные лицеи КР, на базе которых будут открыты и организованы дополнительные курсы подготовки и переподготовки кадров по востребованным профессиям на сегодняшний день.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки КР и Благотворительным Фондом "Аль-Мактум".

Основными направлениями сотрудничества в рамках подписанного Меморандума будет являться строительство и ремонт объектов общеобразовательных и образовательных организаций на территории Кыргызской Республики, а также оснащение материально-технической базой и необходимой мебелью общеобразовательные организации КР.