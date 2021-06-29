В вузы Москвы предложили пускать только привившихся студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал высшим учебным заведениям столицы начать новый учебный год в гибридном формате. И пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо тех, кто имеет справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке.

Для остальных следует организовать онлайн-занятия, говорится в рекомендациях совета. При этом, как заявлено, их права нарушены не будут, так как за пандемию вузы научились работать в онлайн-режиме без потери качества образования. В документе отмечается, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом, однако "реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц".

Совет также выступил с инициативой активно проводить среди сотрудников и студентов разъяснительную работу и привлекать медицинских специалистов, которые могли бы обосновать необходимость вакцинирования.

Кроме того, в рекомендациях предлагается на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве в срок до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60 процентов работников университетов. А к началу нового учебного года - провести среди сотрудников и студентов информационную кампанию на тему необходимости соблюдения социальной дистанции, ношения масок, соблюдения других антиковидных мер. Ректорам рекомендуется принять личное участие в этой кампании. В числе других предложений - отменить гостевой режим в вузовских общежитиях, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

"При поддержке департамента здравоохранения города Москвы организовывать выездные медицинские бригады, проводящие вакцинирование работников и обучающихся на территории университетов, по возможности, с предложением выбора разных вакцин. Активнее привлекать к вакцинированию иностранных работников и обучающихся", - отмечается в документе.

На эту инициативу уже отреагировали в Минобрнауки РФ. "Руководители вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки имеют право по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса", - сообщили в ведомстве.

В Совет ректоров вузов Москвы и Московской области входят представители более 120 столичных и подмосковных университетов, в том числе МГУ, Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Баумана, Сеченовский университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и другие. Во многих из них занимаются и студенты-кыргызстанцы, им, как и другим иностранцам, тоже будет предоставлена возможность привиться от коронавируса.