Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Фонду "Жаныртуу" необходимо помещение для инклюзивного центра

49  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В центре сотрудники фонда хотели бы организовать творческие мастерские для своих подопечных, там можно было бы проводить театральные репетиции, открыть кафе, сделать клуб по интересам, смотреть фильмы и обучать других ребят с инвалидностью лидерским качествам. Планов и целей у сотрудников фонда очень много – хотят развивать инклюзию во всех сферах и направлениях. Этот центр стал бы открытой площадкой для всех желающих творческих и активных бишкекчан.

Общественный благотворительный фонд "Жаныртуу" организован группой родителей в 2005 году и нацелен на обучение трудовым навыкам ребят с инвалидностью, их социализацию и трудоустройство, ориентирован на защиту прав людей с ментальной инвалидностью.

"Наш фонд - это открытое, доступное, адаптированное пространство, где каждый человек чувствует себя в безопасности, а главное, тут каждый понимает, что он нужен и талантлив. Здесь взрослые люди с ментальной и физической инвалидностью вместе с профессионалами и волонтерами занимаются творчеством и спортом, обучаются ремеслу, социализируются и зарабатывают, - рассказала корреспонденты VB.KG менеджер программ фонда Анастасия Колодяжная. - Очень важная часть совместного творчества, возможность для детей пообщаться с другими, поскольку они обычно изолированы. Планируем привлекать к работе новые семьи, расширять сферы своей деятельности и продвигать инклюзию".

Подопечные фонда занимаются в социальной мастерской. Они постоянные участники различных хэндмэйд ярмарок, выставляют на суд зрителей свои поделки – мягкие игрушки, сувениры, украшения.

На базе фонда создан инклюзивный театр, начинающие актеры даже давали спектакль "Я тебя вижу", в котором рассказывали о своей судьбе. Стоит отметить, что постановка очень понравилась зрителям, к сожалению, у коллектива пока нет постоянного репертуара. Хотя, считается, что именно театр является эффективной площадкой для социальной интеграции особых людей в общество. И театры, в которых играют актеры с различными функциональными нарушениями, часто помогают в реабилитации посредством творчества, а также меняют общественное отношение к таким людям, показывая, насколько они могут быть талантливыми и одаренными. К примеру, в России есть творческие коллективы, в которых успешно выступают люди с инвалидностью. Один из них – театр "Недослов", в котором все актеры слабослышашие, а также "Театр простодушных", в котором на сцене выступают актеры с синдромом Дауна.

Также, по словам Колодяжной, их фонд всегда открыт для волонтеров, которые могут научить ребят чему-то новому. И сейчас очень нужен человек, который мог бы поделиться с участниками инклюзивного театра своим опытом и раскрыл секреты игры на сцене.

Недавно, совместно с другим фондами сотрудники "Жаныртуу" провели встречу, на которой презентовали свои успехи в области инклюзии и искусства, делились мечтами о том, чтобы в Бишкеке стало больше возможностей для людей с инвалидностью, ведь они бывают очень талантливыми.

"Нас услышал и поддержал фонд "Сорос-Кыргызстан". Осенью наш фонд будет проводить первый фестиваль инклюзивного искусства, в котором примут участие и люди с инвалидностью. Сейчас думаем над форматом, решаем, что хотим и сможем показать. Будем очень рады, если найдутся специалисты, которые имеют опыт работы с людьми с инвалидностью в сферах культуры и искусства. Будем рады любой поддержке", - говорит Анастасия Колодяжная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402809
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  