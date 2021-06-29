Фонду "Жаныртуу" необходимо помещение для инклюзивного центра

В центре сотрудники фонда хотели бы организовать творческие мастерские для своих подопечных, там можно было бы проводить театральные репетиции, открыть кафе, сделать клуб по интересам, смотреть фильмы и обучать других ребят с инвалидностью лидерским качествам. Планов и целей у сотрудников фонда очень много – хотят развивать инклюзию во всех сферах и направлениях. Этот центр стал бы открытой площадкой для всех желающих творческих и активных бишкекчан.

Общественный благотворительный фонд "Жаныртуу" организован группой родителей в 2005 году и нацелен на обучение трудовым навыкам ребят с инвалидностью, их социализацию и трудоустройство, ориентирован на защиту прав людей с ментальной инвалидностью.

"Наш фонд - это открытое, доступное, адаптированное пространство, где каждый человек чувствует себя в безопасности, а главное, тут каждый понимает, что он нужен и талантлив. Здесь взрослые люди с ментальной и физической инвалидностью вместе с профессионалами и волонтерами занимаются творчеством и спортом, обучаются ремеслу, социализируются и зарабатывают, - рассказала корреспонденты VB.KG менеджер программ фонда Анастасия Колодяжная. - Очень важная часть совместного творчества, возможность для детей пообщаться с другими, поскольку они обычно изолированы. Планируем привлекать к работе новые семьи, расширять сферы своей деятельности и продвигать инклюзию".

Подопечные фонда занимаются в социальной мастерской. Они постоянные участники различных хэндмэйд ярмарок, выставляют на суд зрителей свои поделки – мягкие игрушки, сувениры, украшения.

На базе фонда создан инклюзивный театр, начинающие актеры даже давали спектакль "Я тебя вижу", в котором рассказывали о своей судьбе. Стоит отметить, что постановка очень понравилась зрителям, к сожалению, у коллектива пока нет постоянного репертуара. Хотя, считается, что именно театр является эффективной площадкой для социальной интеграции особых людей в общество. И театры, в которых играют актеры с различными функциональными нарушениями, часто помогают в реабилитации посредством творчества, а также меняют общественное отношение к таким людям, показывая, насколько они могут быть талантливыми и одаренными. К примеру, в России есть творческие коллективы, в которых успешно выступают люди с инвалидностью. Один из них – театр "Недослов", в котором все актеры слабослышашие, а также "Театр простодушных", в котором на сцене выступают актеры с синдромом Дауна.

Также, по словам Колодяжной, их фонд всегда открыт для волонтеров, которые могут научить ребят чему-то новому. И сейчас очень нужен человек, который мог бы поделиться с участниками инклюзивного театра своим опытом и раскрыл секреты игры на сцене.

Недавно, совместно с другим фондами сотрудники "Жаныртуу" провели встречу, на которой презентовали свои успехи в области инклюзии и искусства, делились мечтами о том, чтобы в Бишкеке стало больше возможностей для людей с инвалидностью, ведь они бывают очень талантливыми.

"Нас услышал и поддержал фонд "Сорос-Кыргызстан". Осенью наш фонд будет проводить первый фестиваль инклюзивного искусства, в котором примут участие и люди с инвалидностью. Сейчас думаем над форматом, решаем, что хотим и сможем показать. Будем очень рады, если найдутся специалисты, которые имеют опыт работы с людьми с инвалидностью в сферах культуры и искусства. Будем рады любой поддержке", - говорит Анастасия Колодяжная.