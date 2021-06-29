В жилом массиве "Арча-Бешик" начато строительство канализации

В Бишкеке начали строительство канализационной сети в жилом массиве "Арча-Бешик", протяженностью 4,8 километров. Канализацией будет охвачено порядка 470 домов, где проживает около двух тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы идут на улицах Чортекова, Жайыл-Баатыра и Арча-Бешик.

Отмечается, что при прокладке канализации используют асбестоцементные безнапорные трубы диаметром 150 и 300 миллиметров.

По результатам конкурса определен подрядчик – строительная компания "Дрим Строй". Стоимость работ по договору составила 12 миллионов 827 тысяч 541 сомов, средства выделены из городского бюджета.

Завершить работу планируют к 1 сентября 2022 года.