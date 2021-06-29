Капремонт в Бишкеке. Карасаева и Пудовкина в асфальте, Матросова грунтуют

Улица Карасаева после капитального ремонта, вероятнее всего, превратится в парковку, как и Койбагарова. Только в отличие от последней ею пользуется куда больше автомобилистов. А вот Матросова и Жукеева-Пудовкина позволят значительно разгрузить движение на Юнусалиева и Байтик Баатыра.

Из трех перечисленных магистралей первой на ремонт была закрыта Карасаева на отрезке от Юнусалиева до Байтик Баатыра. Хотя реконструировать ее должны от бывшей Советской до Кара Дарыя. Участок от Юнусалиева до Кара Дарыя пока не трогали. Ремонтируется дорога китайскими подрядчиками в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

В настоящий момент перекрытый участок заасфальтирован на один раз. Кроме того, с северной стороны проезжей части практически полностью обновлена ирригация. А вот тротуарами подрядчики еще не занимались. И здесь будут некоторые сложности, так как пешеходная дорожка есть только с северной стороны, а с южной ее уничтожили заездами в частные дворы.

Впрочем, это вопрос чисто технического характера. Самое главное, что есть место, которое позволит вместить тротуар на южной стороне.

Другое дело, что сама проезжая часть получилась не очень широкой. И это будет представлять серьезную проблему, когда сюда хлынет поток транспорта. Это связано с тем, что Карасаева почти в любое время дня запаркована машинами местных жителей и сотрудников расположенных здесь организаций. Для проезда остается совсем немного места – с трудом хватает, чтобы разъехаться двум машинам.

Сейчас это не принципиально, потому что большинство автомобилистов сюда не заезжают. Хотя магистраль открыта для проезда на участке Юнусалиева – Пудовкина. Но, повторимся, когда поток возрастет, будут периодически возникать заторы. И они усугубятся теми шоферами, которые максимально не прижимаются к бордюру, чтобы оставить больше места для проезда. Наверняка возникнут ситуации, когда между припаркованными авто сможет проехать только одно транспортное средство.

Аналогичная ситуация возникнет и на Койбагарова, о чем VB.KG уже писал. Но она не настолько популярна и погоды в плане разгрузки дорожного движения не делает. Карасаева – совсем другое дело.

А вот Жукеева-Пудовкина после ремонта останется по ширине точно такой же, как и была. Только вместо разбитого асфальта ее будет покрывать новенькое полотно, а по краям дороги, наконец-то, будут тротуары.

Сейчас строители уже заасфальтировали на первый раз участок от Карасаева до Кулатова. На отрезке Карасаева-Медерова ведутся земляные работы – готовится грунтовое основание под будущий асфальт. В некоторых местах коммунальные службы произвели обрезку деревьев.

На этой магистрали возникает вопрос с тротуарами, так как с обеих сторон для них очень мало места. А ведь еще нужно вместить арыки ирригации. Так что пешеходные дорожки сильно широкими не будут. Но для нормального прохода их вполне хватит.

Из всех трех перечисленных артерий проблем ни с шириной проезжей части, ни с шириной тротуаров нет на улице Матросова. Места хватает для всего. Строители уже почти полностью заменили подземные коммуникации на всем ремонтируемом участке от Ахунбаева до Медерова и теперь занимаются земляными работами.

Единственный момент – темп работы здесь несколько ниже, чем на Жукеева-Пудовкина. Хотя перекрыта Матросова была раньше. Это, конечно, не смертельно. Главное, чтобы качество дорог было хорошим.

Напомним, все три артерии ремонтируются в рамках второй фазы масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть магистралей будет расширена, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.