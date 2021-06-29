Политолог: Суйунбек Касмамбетов лучший ученик Ашырбека Темирбаева

Говорят, кадры решают все. Особенно, когда речь идет об Аппарате президента страны. Особую роль для Кыргызстане в этом плане сыграл руководитель аппарата главы государства Суйунбек Касмамбетов.

Стоит напомнить, что он занял эту должность в тяжелое время. А во время событий 2005 и 2010 год работал в качестве кризис-менеджера, пользовался авторитетом среди общественности.

Кажется, это и учли новые лидеры. О профессионализме Касмамбетова можно судить исходя из того, что он смог за короткое время, на высоком уровне организовать работу аппарата. Понимание основных обязанностей аппарата президента, умение наладить правильную работу аппарата в рамках курса президента по развитию страны – ответственная и важная задача.

Примечательно, что важное решение по ротации акимов в регионах – также заслуга Касмамбетова. Данное решение было хорошо воспринято общественностью. Поддержали партии, политические силы и прежние руководители. Планерки, которые раньше проводились раз в неделю или раз в месяц, теперь проводятся ежедневно. И в этом также заслуга Касмамбетова.

В целом Суйунбек Касмамбетов - аппаратчик со стажем. До своего нового назначения он работал руководителем аппарата президента с октября 2020 года. Однако в политику он никогда не вмешивался, а исключительно налаживал работу администрации и чиновников. И в этом его основной плюс.

Аналогичную точку зрения высказал и политолог Бакыт Бакетаев, которому в свое время довелось поработать вместе с Касмамбетовым в аппарате Жогорку Кенеша.

- Суйунбека Касмабетова по праву можно считать лучшим учеником самого первого руководителя аппарата Жогорку Кенеша Ашырбека Темирбаева. Поэтому могу сказать, что Касмамбетов на своем месте находится. Исполнителен, аккуратен, знает свое дело. Думаю, он справляется со своими обязанностями. Если бы не справлялся, то Жапаров от него избавился бы. В этом плане президент долго не церемонится, - отметил политолог в разговоре с VB.KG.

Напомним, ранее в интервью редакции VB.KG Суйунбек Касмамбетов заявил, что "государственная политика на ближайшие годы состоит из двух стратегических задач – срочной реализации антикризисных мер по восстановлению экономики от последствий пандемии, а также ускорения экономического роста за счет проведения кардинальных и системных реформ".