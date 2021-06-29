Кумтор. Представителей дипмиссий восхитил масштаб производства на руднике

"Кумтор Голд Компани" остается компанией в горнодобывающей отрасли, которая серьезно влияет на экономику Кыргызстана и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны.

После введения внешнего управления пару месяцев назад приоритетным для компании стал курс на экологию. Тем более, что, будучи крупным рудником, ведущим добычу открытым способом, "Кумтор" неизбежно влияет на окружающую среду.

Поэтому, с недавнего времени КГК придерживается сохранению природного биоразнообразия и снижению негативного воздействия производства на окружающую среду и продолжает сотрудничество с научными учреждениями в рамках сохранения биоразнообразия.

Важно и то, что за это недолгое время "Кумтору" удалось наладить контакты и с поставщиками. Так 25 июня 2021 года отдел снабжения и материально-технического обеспечения ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) провел большую встречу с действующими местными поставщиками компании - представителями более 40 различных фирм и организаций Кыргызстана.

Как подчеркнул Временный внешний управляющий КГК Тенгиз Болтурук во время встречи, рудник "Кумтор" после введения временного внешнего управления продолжает работать в штатном режиме, все соглашения и договоренности компании остаются в силе и будут выполняться.

- При этом в настоящее время в КГК пересматриваются многие прежние подходы в работе, в том числе в вопросах снабжения компании. Особый упор сделан на соблюдении правил техники безопасности и антикоррупционных мерах, - отметил Болтурук.

Также Тенгиз Болтурук поблагодарил поставщиков "Кумтора" за многолетнее сотрудничество и достижение важного показателя - 3 года работы без потери рабочего времени.

- Это замечательный результат. В свою очередь "Кумтор" намерен вкладывать еще больше средств и усилий в дополнительные меры по обеспечению безопасных условий работы, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.

В целом сотрудники КГК продемонстрировали статистику показателей, по которым оценивается работа подрядных организаций, ответили на интересующие поставщиков вопросы, и обсудили другие важные для снабженцев темы.

Еще одной важной новостью в рамках деятельности рудника Кумтор стало посещение месторождение представителями дипломатического корпуса по приглашению Министерства иностранных дел КР при организационной поддержке ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК).

Как отмечается, в состав делегации вошли аккредитованные в Кыргызстане Чрезвычайные и Полномочные Послы Индии и Великобритании, представитель посольства Азербайджанской Республики, а также делегаты из международных и республиканских организаций - Постоянного координатора системы ООН, ФАО ООН, ПРООН, МИД КР, ГКЭК КР.

Председатель Государственного комитета по экологии и климату КР Динара Кутманова рассказала визитёрам о несоблюдении при разработке месторождения ряда экологических норм со стороны оператора рудника, назначенного канадской компанией "Центеррой Голд Инк.". Дипломаты своими глазами увидели состояние ледников Лысый и Давыдов, на которых складировалась отработанная порода.

Динара Кутманова также подчеркнула, что предприятие продолжает работать бесперебойно, в штатном режиме и с соблюдением техники безопасности.

Были продемонстрированы гостям основные производственные площадки месторождения, хвостохранилище, очистные сооружения, озеро Петрова. Гости были впечатлены ходом и масштабом производственной деятельности на руднике "Кумтор".

- Представители миссий иностранных государств и международных организаций высоко оценили квалификацию и профессионализм местных специалистов, работающих на "Кумторе". Сотрудники предприятия рассказали, что в мае после блокировки систем слежения и контроля за состоянием бортов карьера, а также системы мониторинга за безопасностью состояния движения ледников, они самостоятельно успешно перезапустили данные цифровые ресурсы, установив новые датчики, оборудование и запустив новую информационную программу,- отметили в КГК.

В целом после введения внешнего управления объем производства золота в 2021 году составит порядка 470-510 тыс. унций или 14,62-15,86 тонн золота. Компания намерена придерживаться достижения показателей по добыче. С начала года произведено золота в количестве 161 060 унций.

А с 1 января по 31 мая 2021 года общая производительность рудника "Кумтор" составила 84,114 млн тонн горной породы. Из них добыто золотосодержащей руды 1,789 млн тонн со средним содержанием 1,908 г\т или 109 791 унций.

При этом со дня введения в Компании временного внешнего управления продано 44 тысячи унций золота. Общая выручка составила 82,234 миллиона долларов США, валовая прибыль получена в размере 40,282 миллионов долларов США. Себестоимость составила 41,952 миллионов долларов США.

Компанией также погашены все текущие обязательства по налогам и иным отчислениям в бюджет Кыргызской Республики. Заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно. Компания практически полностью рассчиталась с поставщиками товаров, работ и услуг.