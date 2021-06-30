В Бишкеке откроется галерея отечественного искусства советского периода

В Бишкеке этим летом откроется галерея отечественного изобразительного искусства советского периода. В новом выставочном зале будут экспонироваться работы классиков: Семена Чуйкова, Гапара Айтиева, Федора Стукошина, Леонида Дейманта, Давида Флекмана и других художников.

Как пояснили корреспонденту VB.KG в Фонде Федора Стукошина, занимающемся созданием новой галереи, ее открытие намечено на июль. Конечно, если позволит эпидемиологическая обстановка в стране.

В помещении, где будет располагаться галерея, в настоящий момент заканчивается ремонт. Уже завозятся картины, которые станут частью экспозиции.

"Картины – из коллекции нашего Фонда. Мы ориентируемся на произведения классиков – представителей старшего поколения. Вообще же задач у нашей организации много. Прежде всего, это строительство Дома-музея советского художника-живописца, педагога, члена Союза художников СССР, одного из основоположников профессионального изобразительного искусства нашей республики Федора Михайловича Стукошина. Также Фонд хочет привлечь внимание общественности, зарубежных организаций и других фондов к проблеме сохранения культурного наследия Кыргызстана. Мы думаем о помощи Кыргызскому национальному музею изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, привлечении средств для реставрации произведений искусства, которые в ней нуждаются", - пояснил внук знаменитого художника Федор Стукошин.