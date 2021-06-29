"Биздин Кыргызстан" делает ставку на "зеленый курс" развития Бишкека

Политическая партия "Биздин Кыргызстан" предлагает "зеленый курс" экономического развития города Бишкек. Это актуально, как никогда прежде. Он включает в себя сокращение масштабов в загрязнении окружающей среды, развитие "чистого" транспорта и "чистой" энергетики, повышение качества управления отходами.

Например, перевод теплоснабжения и общественного транспорта на газ, строительство мусороперерабатывающего завода, решит проблему экологии – не будет смога зимой, воздух станет чище, плюс к этому плановое озеленение города позволит вернуть Бишкеку былую славу "зеленого города".

Все это по пунктам расписано в программе партии "Биздин Кыргызстан" - "Путь созидателей".

Создание предприятий, занимающихся сбором и переработкой различных видов отходов, может создать тысячи новых рабочих мест. Это даст сокращение площади мусорного полигона, улучшит экологическую ситуацию и снизит уровень техногенного влияния на окружающую среду.

Партия "Биздин Кыргызстан" помимо этого выступает за использование электромобилей. У нас в стране есть предпосылки для развития электромобильного рынка и производства этого вида авто. Учитывая проблему экологии в Бишкеке и увеличивающееся количество выбросов вредных газов в атмосферу, такая инициатива как никогда кстати. Серьёзных препятствий в этом нет. На базе обычных заправочных станций с небольшими преобразованиями можно создать и зарядные станции для электрических аккумуляторов.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 29.06.2021 г.