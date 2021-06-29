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Глава МИД Узбекистана не считает "Талибан" террористической организацией

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- Светлана Лаптева
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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью американскому телеведущему Деннису Уоли в рамках проекта "This Is America TV" прокомментировал афганский кризис, высказался о возможной форме правления в этой стране, перечислил цели движения "Талибан", а также объяснил оптимистичный настрой Узбекистана и почему лично он не считает "Талибан" террористической организацией.

Глава МИДа остановился на позициях Узбекистана по основным вопросам афганского кризиса.

"Во-первых, мы должны понимать, что военного решения афганского кризиса нет. Во-вторых, очень важно, чтобы Афганистан стал интегрированной частью Центральноазиатского региона. Один единый регион. В-третьих, необходимо, чтобы был единый региональный и международный подход к мирному процессу в Афганистане. Вот почему мы поддерживаем все форматы переговоров в Дохе, Турции или других местах", - объяснил он.

Абдулазиз Камилов напомнил, что Узбекистан был первой страной, которая установила прямые контакты с лидерами "Талибана", из-за чего подверглась критике.

"Открыто говоря, нас в то время критиковали, что это было признание "Талибана". Была реальная оппозиция. Вопрос в том, какой будет политическая система в Афганистане. Конечно, мы не можем принять то, что было в Афганистане в 1990-е годы - Исламский Эмират Афганистана. Но в то же время мы считаем, что эта проблема должна решаться на основе взаимного компромисса между действующим правительством и военной оппозицией - "Талибаном" и другими", - отметил он.

Министр признал, что в политической системе "должны быть серьёзные элементы исламских правил", но также указал на "демократически достижения" страны.

"Конечно, это будет исламская страна, потому что большинство жителей - это мусульмане. Но в то же время мы не можем игнорировать демократические достижения за последние девять лет. Например, действующее правительство, выборы, военные силы, силы безопасности, права женщин и девочек, гражданское общество и другие. Одновременно мы должны уважать исламские ценности", - заявил Абдулазиз Камилов.

Чего хочет "Талибан"

На вопрос о том, чего хочет "Талибан", глава МИД Узбекистана с улыбкой ответил: "Прежде всего, "Талибан" хочет вывода войска [США]".

Ведущий Деннис Уоли отметил, что "Талибан" добился этого и спросил, с кем движение собирается сражаться дальше, так как "больше нет противников".

"Нет противников, но в то же время конфликт в Афганистане - там была гражданская война. Гражданская война. Это не было просто битвой против американских военных или НАТО, там была гражданская война и общество было разделено", - отметил он.

Абдулазиз Камилов уточнил, что не хотел бы называть других представителей афганского общества "противниками".

"Там очень много разных частей афганского общества, которые не участвовали активно в этом процессе. Например, это лидеры некоторых политических партий, традиционные лидеры, религиозные лидеры, лидеры некоторых регионов и так далее. И поэтому вдобавок к "Талибану" они также должны участвовать в этом процессе", - считает глава МИДа.

Министр подчеркнул, что Узбекистан не питает иллюзий о том, что достичь соглашения между военной оппозицией и правительством будет очень легко.

"Но при этом международное сообщество должно помочь им, помочь обеим сторонам достичь соглашения. Мы не можем игнорировать серьёзность ситуации в Афганистане. Конечно, мы будем настаивать на достижении национального примирения в Афганистане", - сказал он.

Абдулазиз Камилов отметил, что не хочет выступать защитником движения "Талибан", но в то же время указал на публикацию на сайте Исламского Эмирата Афганистана, где говорится о типе страны, который хотят талибы.

"Очень интересная статья… Они говорят, что хотят независимую и суверенную страну без какого-либо вмешательства со стороны. "Мы не хотим, чтобы наша территория была оккупирована иностранными военными силами. Мы хотим гарантировать права женщин, девочек и так далее. Женщины могут работать в сфере образования, медицины и других. Мы хотим построить дружественные отношения с соседними странами и так далее"", - перечислил он.

Поэтому здесь "широкий простор для работы в общих интересах правительства и оппозиции", отметил министр.

"Они должны расширить это пространство и достичь соглашения в интересах афганского общества. Более того, я слышал, что некоторые [представители] оппозиции говорили, что если афганцы выберут президентскую республику, они согласны", - сказал он.

Оптимистичный настрой

Абдулазиз Камилов также объяснил, почему Узбекистан смотрит на ситуацию в Афганистане оптимистично и видит в нём потенциал.

"У нас есть некоторый оптимизм. Почему? Потому что ситуация изменилась. Если посмотреть, какой была ситуация два года назад. Какие позитивные изменения сегодня произошли. Во-первых, две стороны начали прямые контакты впервые за 40 лет. У них есть своя повестка дня. Международное сообщество более активно в достижении мирного процесса и стабильности в Афганистане. "Талибан" также хочет эти прямые переговоры, чтобы достичь соглашения", - отметил министр.

Глава МИД Узбекистана также прокомментировал сообщения о том, что движение "Талибан" считается террористической организацией.

"Конечно, может быть, у них были какие-то контакты внутри Афганистана с различными экстремистскими организациями и так далее. Но в то же время вы не можете дать ни одного примера того, что "Талибан" за 40 лет организовал террористическую атаку за национальными границами Афганистана - ни в Центральной Азии, ни в Европе, или где-либо ещё", - сказал он.

Министр напомнил слова главы политического офиса движения "Талибан" в Дохе Муллы Абдул Гани Барадара, которые заявил, что не допустит возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану.

"Мы, разумеется, выполним условиям соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии… В будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций, террористических групп", - отмечал руководитель офиса "Талибан".

Абдулазиз Камилов заявил, что сам лично не считает "Талибан" террористической организацией.

"Потому что как тогда США имеют дело с "Талибаном" и подписывают соглашение. Потому что у США есть чёткий принцип - вы никогда не вели прямых переговоров с террористами, не ведёте и не будете вести. Это и ответ", - сказал он.

Что происходит с началом вывода войск

В начале июня стало известно, что США вывели из Афганистана треть своего военного контингента. Полностью процесс вывода войск планируется завершить к 11 сентября. На фоне этого движение "Талибан" заняло в Афганистане с начала мая более 50 из 370 районов (административная единица уровнем ниже провинции), заявила 22 июня спецпредставитель ООН Дебора Лайонс.

21 июня силы движения "Талибан" захватили КПП "Шерхон-Бандар" на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных после столкновения с талибами были вынуждены отступить на территорию соседнего государства. Таджикские пограничники разрешили им беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.

В четверг Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что 23 июня границу с Узбекистаном в районе уезда Шортепа с оружием пересекло 53 афганских военных и ополченцев. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.

Президенты Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре 23 июня обсудили ситуацию в Афганистане, оценив обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную. Стороны договорились продолжать поддержку межафганского мирного процесса.

24 июня в военных округах Министерства обороны Узбекистан начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/402822
Теги:
Афганистан, Узбекистан, Талибан
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