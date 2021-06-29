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Президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали четыре рамочных документа

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- Ренат Кольцов
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В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Таджикистан сегодня, 29 июня, в г. Душанбе состоялось подписание ряда документов, которые направлены на наращивание кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества,- сообщает пресс-служба президента КР.

Президент Садыр Жапаров и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы:

- Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования между Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики и Агентством социального страхования и пенсии при Правительства Республики Таджикистан;

- Меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Государственной кадровой службой Кыргызской Республики и Агентством государственной службы при Президенте Республики Таджикистан;

- Меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан;

- Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством "Кабар" и Национальным информационным агентством Таджикистана "Ховар";


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URL: https://www.vb.kg/402826
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Кыргызстан
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