Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 29 июня, в г. Душанбе по итогам переговоров приняли Совместное заявление.

Приводим текст заявления:

"По приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 28–29 июня 2021 года Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил Республику Таджикистан с официальным визитом.

Главы государств обсудили состояние и перспективы кыргызско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Выражая приверженность принципам и обязательствам, закрепленным в Договоре об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 12 июля 1996 года и Договоре между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая

2004 года, в целях дальнейшего развития межгосударственного диалога на основе равенства, взаимного уважения и дружбы, Главы государств заявляют о нижеследующем:

1. Кыргызско-таджикски е отношения основаны на многовековых исторических связях, общих культурных и духовных ценностях.

2. Главы государств, осознавая высокую ответственность за сохранение уз дружбы и добрососедства, подтвердили решимость поступательно развивать отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

3. Президенты отметили о недопущении возникновения пограничных конфликтов на кыргызско-таджикской границе и необходимости соблюдения сторонами международных обязательств и норм международного пр? ?ва.

Президенты выражают намерение о выстраивании конструктивного диалога на взаимоприемлемых условиях с учетом интересов двух сторон и разрешения возникающих вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

4. Главы государств обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией кыргызско-таджикской государственной границы. Высказались за ускорение переговоров и поиск взаимоприемлемых решений в рамках Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Президенты убеждены, что принципы дружбы и добрососедства, на основе которых кыргызский и таджикский народы издревле жили и созидали, будут способствовать достижению взаимоприемлемого результата.

5. Главы государств выступили за продолжение совместных усилий государств Центральной Азии по активизации сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отметили важность проведения на регулярной основе консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые способствуют становлению в регионе новой атмосферы взаимодействия.

В целях придания дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечению региональной стабильности и безопасности выразили готовность совместно продвигать заключение пятистороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в Центральной Азии в XXI веке.

6. Главы государств подчеркнули, что для развития межгосударственного диалога имеются необходимые механизмы взаимодействия, прежде всего Межгосударственный Координационный Совет, Межправительственная комиссия по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества, Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и Совет Министров иностранных дел.

Достигнута договоренность провести очередное заседание Межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества во второй половине 2021 года в Кыргызстане.

7. Президенты отмечают значение межпарламентского измерения кыргызско-таджикских отношений.

8. Главы государств отметили снижение объемов взаимной торговли между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. В этом контексте выступили за принятие соответствующих мер для использования незадействованного потенциала торгово-экономического сотрудничества. Отметили необходимость организации взаимных деловых экономических миссий, выставок по приоритетным направлениям экономик и бизнес-форумов.

9. Президенты выразили озабоченность продолжающейся контрабандой товаров в приграничных территориях Кыргыз ской Республики и Республики Таджикистан. Считают, что данное обстоятельство наносит ущерб двусторонним экономическим отношениям.

10. Президенты выступили за налаживание межрегиональных связей между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Подчеркнули, что регионы двух государств располагают достаточными возможностями для реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах.

11. В целях обеспечения растущей потребности населения и экономик государств Центральной Азии и

с учетом негативных тенденций изменения климата и обязательств в рамках Парижского Соглашения, Главы государств выразили готовность взаимно поддерживать международные инициативы двух стран по освоению их огромного гидроэнергетического потенциала для обеспечения региона и за его пределами экологически-чистой возобновляемой энергией.

12. Главы государств договорились возобновить работу Межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по рассмотрению двусторонних вопросов, связанных с использованием водных ресурсов.

13. Президенты отметили важность продолжения сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан по реализации проектов строительства линий электропередач, в том числе по строительству региональной линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия CASA-1000.

14. Главы государств согласились создать благоприятные условия проживания для этнических кыргызов в Республике Таджикистан и этнических таджиков в Кыргызской Республике.

15. Президенты отметили необходимость активизации кыргызско-таджикского культурно-гуманитарного взаимодействия путем проведения совместных культурных мероприятий, что будет способствовать сближению народов и укреплению межнациональных и культурных связей.

16. Главы государств выступают за укрепление статуса ООН в качестве универсальной международной структуры и главной площадки для решения вопросов межгосударственного общения, а также её центральной координирующей роли в международных делах.

17. Президент Кыргызской Республики приветствовал глобальные водные инициативы Республики Таджикистан и отметил принятие 21 декабря 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий ‚Вода для устойчивого развития", 2018–2028 годы".

18. Президент Республики Таджикистан приветствовал принятие инициированной Кыргызской Республикой в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество –ключевой фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия".

19. Президент Кыргызской Республики приветствовал инициативу Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников.

20. Президент Республики Таджикистан поддержал кандидатуру Кыргызской Республики в Совет ООН по правам человека на 2023–2025 годы.

21. Будет продолжено взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других международных организаций и форумов.

22. Президент Кыргызской Республики выразил поддержку председательству Республики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества в 2020–2021 годах, отметил актуальность предложенных таджикской стороной и реализуемых в юбилейный для Организации год приоритетов.

23. Президенты приветствовали проведение в ноябре 2021 года в городе Бишкек Первого экономического форума "Европейский Союз - Центральная Азия" на уровне премьер-министров ЦА и высоких представителей ЕС.

24. Главы государств выразили обеспокоенность текущей военно-политической ситуацией в Афганистане в связи с выводом войск международной коалиции, а также активизацией антиправительственных вооруженных элементов.

25. Главы государств с удовлетворением отметили результаты официального визита Президента Кыргызской Республики в Республику Таджикистан и выражают уверенность в том, что состоявшиеся переговоры внесут вклад и придадут импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Президент Кыргызской Республики выразил признательность Президенту Республики Таджикистан за оказанные гостеприимство и тёплый приём и пригласил Президента Республики Таджикистан посетить с ответным официальным визитом Кыргызскую Республику. Приглашение было с признательностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам".