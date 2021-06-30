В страну вновь пришла большая беда

Как прогнозировала в интервью "Вечерке" еще в апреле международный эксперт по политике и финансированию систем здравоохранения Нинель Кадырова, третья волна коронавируса придет в Кыргызстан через месяц, максимум два и гораздо раньше, чем начнется массовая вакцинация. Эксперт не ошиблась. Ситуация прошлого лета, сказала она тогда, может запросто повториться, если не станет хуже, а последствия от коронавируса станут еще тяжелее.

Новые штаммы коронавируса еще более агрессивны, и опасность от них велика. Но ее, похоже, вновь недооценили ни в Минздравсоцразвития, ни в правительстве. Я имею в виду кампанию по вакцинации, которая, по сути, сорвана. В стране на сегодняшний день привито всего около ста тысяч человек. Сейчас идет вакцинация "Спутником V", но его катастрофически мало, хватит лишь на сорок тысяч человек. А что дальше - полная неизвестность. Да, китайская сторона выделила Кыргызстану 150 тысяч доз, но их надо привезти из Китая. На это денег у страны нет. Насколько известно, ЮНИСЕФ обещал помочь, вроде идут какие–то согласования по этому вопросу.

Но вакцина в лучшем случае поступит через неделю–две, а Кыргызстан уже "горит". Но даже если человек и привьется после поступления Sinopharm, то антитела к COVID у него не успеют выработаться, они появляются после любой вакцины не сразу, а дней через 30–40. И даже у тех, кто прививается сейчас "Спутником V", их сейчас тоже нет или крайне мало. Они сделали пока только одну вакцину, а требуется две. То есть главное спасение - это самоконтроль, маски, а еще лучше поменьше бывать в особо людных местах.

И, судя по ситуации, обещание нынешнего главы Минздравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева о том, что он не допустит повторения "черного июля", оказалось неисполненным. Экс–министр Чолпонбаев тоже, помнится, клялся, что все будет о"кей. Но ни тот, ни другой по большому счету не сделали ничего, чтобы во всеоружии встретить ковидную волну. Наши читатели на прошлой неделе оборвали все телефоны, жалуясь на огромные очереди на вакцинацию в ЦСМ № 2, 7, 8, двух объединенных центрах семейной медицины. Поэтому гнев и возмущение людей, которые простояли в очереди по два–три часа, понять можно. Прививочные пункты превратились в постоянные рассадники заразы.

В четверг мы побывали в одном из них, открытом при ЦСМ № 8. Ажиотаж спал. А Минздравсоцразвития услышали горожан, и открыли два дополнительных прививочных пункта. А почему не открыть еще несколько? Но не открывают, видимо, из–за того, что не хватает соответствующего холодильного оборудования. Вот вам еще один штрих к тому, что страна и на этот раз отдана на растерзание коронавирусу.

Уровень же заболеваемости в семь раз выше, чем был в это время в прошлом году. Как сообщается, в 2020 году за три недели июня зарегистрировали 1 тысячу 403 случая COVID–19. Так началась первая волна коронавируса в стране. Люди жаловались на отсутствие мест в больницах, лекарств, невозможность дозвониться на горячую линию "118".

Прошел год, и ничего не изменилось. Мест в больницах уже не хватает, лекарства найти сложно, да и цены на них зашкаливают. Есть только одно изменение, которое пугает больше всего. Число случаев заражения в июне 2021 года гораздо больше - за три недели почти 10 тысяч человек.

И страшно от того, что ждать изменений не приходится. Разве что только в худшую сторону. Третья волна, о которой говорила Кадырова и другие эксперты, только набирает обороты. Резкий рост заболевших прогнозируют эксперты в ближайшие две недели. "Наши эпидемиологические кривые говорят, что в ближайшие две недели возможен резкий рост заболеваемости и числа поступающих в среднетяжелом и тяжелом состояниях. И понятно, что это будет сопряжено со смертностью", - отметил специалист по общественному здравоохранению, директор программы Общественное здравоохранение Фонда "Сорос - Кыргызстан" Айбек Мукамбетов.

По расчетам эпидемиологов, при пессимистичном сценарии ко 2 июля ежедневно будут выявлять 1 тысячу 571 заболевшего, в госпитализации будет нуждаться 641 человек. При таком раскладе за две недели общее число заболевших может достигнуть 16 тысяч 358 человек, госпитализированных - 6 тысяч 707 человек, из них 2 тысячи 280 пациентов будут в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 671 потребуется реанимация.

Как стало известно, Кыргызстан согласился на испытания у себя турецкой вакцины Turcovac. По данным министра здравоохранения Турции Фахреттина Кожи,они пройдут в Венгрии, Азербайджане, в испытании нового препарата примут участие 40 тысяч 800 добровольцев.

В Турции пока используют вакцины Rfizer/Biotech и Sinovac. В стране уже привились около 15 миллионов человек. В Кыргызстане же, повторюсь, вакцинация от COVID–19 идет крайне медленно из–за очень плохой обеспеченности препаратами. И, похоже, на этом неблагополучном фоне в Минздравсоцразвития царит неразбериха, если его глава делает безответственные заявления на всю страну о том, например, что уже на этой неделе Казахстан планирует поставить первую партию отечественной вакцины от коронавируса в Кыргызстан. А вслед ему вице–премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявляет, что ничего Казахстан не обещал.

А между тем в Бишкеке сокращается количество свободных мест для лечения COVID–больных. На вечер четверга была свободна только 91 койка. А выявили вчера 822 человека с коронавирусом. Спасают пока дневные стационары, но они не для тяжелых больных, которых было вчера более 900 человек. Некоторые в критическом состоянии.

И, судя по опросу кыргызстанцев о прививках, большинство из опрошенных готовы сделать прививку даже на платной основе. Но вакцин не хватает. Что думают об этом в правительстве, в Республиканском штабе по борьбе с COVID? Что–то их голосов в последнее время не слышно. Хотя в страну вновь пришла большая беда...