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ЕВРО 2020: в ближайшие часы станут известны все участники четвертьфинала

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- Ренат Кольцов
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В ближайшие десять минут на стадионе Уэмбли стартует один из самых интересных матчей европейского футбольного турнира. Одни из главных фаворитов Евро сошлись уже на стадии 1/8 финала. Сборные Англии и Германии подходят к этой игре в оптимальных составах – в командах нет заболевших и травмированных. Главный вопрос игры увидят ли болельщики голевое пиршество подобное вчерашнему матчу Хорватия – Испания, или поединок пройдет в оборонительном стиле, как в матче Бельгия-Португалия.

Отметим, что английская федерация футбола запретила петь своим фанатам песню времен Второй мировой войны, которую они с удовольствием исполняют практически в каждом матче этих команд.

А в час ночи после полуночи определится последний четвертьфиналист Евро. В Глазго на стадионе Хэмпден Парк сыграют сборные Швеции и Украины. Шведы выиграли свою группу Е, а украинцы попали в плей-офф заняв четвертое место в рейтинге команд, занявших третье место в группах. Победитель этого матча сыграет с победителем пары Англия – Германия.


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URL: https://www.vb.kg/402837
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