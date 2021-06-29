В ВОЗ рассказали о необходимости вакцинации от COVID-19 при наличии антител

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют вакцинацию лучшим способом достижения иммунитета и заявляют о безопасности прививки при любом уровне антител.

"Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определённых антител в обычных тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов", - цитирует РБК официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По её словам, вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

Она также заявила, что вакцинация не навредит человеку при любом уровне титров антител.