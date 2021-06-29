Погода
$ 84.60 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

В Чехии и Англии обнаружен лямбда-штамм коронавируса

121  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый случай "лямбда"-штамма коронавируса выявлен в Чехии.

"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления в Чехии опасного "лямбда"-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, - отмечается в сообщении Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний. Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Штамм "Дельта" распространяется в Праге, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.

Сегодня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что эпидемия коронавируса в Чехии не завершилась и наиболее тревожная ситуация складывается в Праге.

Ранее, шесть случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса выявили в Великобритании, сообщило издание Express со ссылкой на данные Минздрава страны.

Лямбда-штамм вируса был выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса.

Основные симптомы лямбда-штамма: высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкусовых ощущений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402840
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  