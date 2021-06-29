В Чехии и Англии обнаружен лямбда-штамм коронавируса

Первый случай "лямбда"-штамма коронавируса выявлен в Чехии.

"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления в Чехии опасного "лямбда"-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, - отмечается в сообщении Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний. Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Штамм "Дельта" распространяется в Праге, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.

Сегодня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что эпидемия коронавируса в Чехии не завершилась и наиболее тревожная ситуация складывается в Праге.

Ранее, шесть случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса выявили в Великобритании, сообщило издание Express со ссылкой на данные Минздрава страны.

Лямбда-штамм вируса был выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса.

Основные симптомы лямбда-штамма: высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкусовых ощущений.