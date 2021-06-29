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Завершился визит Садыра Жапарова в Таджикистан

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- Ренат Кольцов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 28–29 июня с официальным визитом посетил Республику Таджикистан.

Глава государства посетил площадь "Дусти" ("Дружба") в г. Душанбе, где возложил венок к памятнику основоположнику таджикского государства Исмоили Сомони.

В рамках своего официального визита Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры стран обстоятельно обсудили широкий круг вопросов кыргызско-таджикского взаимодействия. В ходе встречи тет-а-тет и в расширенном формате стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, а также особо уделили внимание делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и поручили совместной Межправительственной комиссии активизировать работу по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы, в том числе найти взаимоприемлемые решения по вопросам строительства и использования приграничных автодорог.

В ходе встречи главы государств затронули вопросы взаимодействия в рамках региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС, а также сотрудничества в рамках глобальных институтов и международных организаций.

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, членами официальных делегаций двух стран подписан ряд документов, направленных на наращивание кыргызско-таджикского сотрудничества в разных сферах.

Сегодня, 29 июня, завершив официальный визит в Таджикистан, Президент Садыр Жапаров вылетел в г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/402841
Теги:
визит, Таджикистан, Садыр Жапаров
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