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В Москве кассир-кыргызстанец подрался с покупателем

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- Евгений Денисенко
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Конфликт между посетителем и работником магазина-кыргызстанцем произошел в Москве. В результате покупателю пришлось обратиться за врачебной помощью.

По информации СМИ, все случилось ранним вечером в одном из магазинов сети "Красное & Белое", реализующем различную продуктовую и алкогольную продукцию. Здесь повздорили 27-летний местный житель и 28-летний кассир-уроженец Кыргызстана. Словесная перепалка закончилась тем, что второй ударил первого бутылкой по голове.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу. Медики диагностировали у мужчины ушибленную рану теменной области.

Пострадавший написал заявление в полицию. Подозреваемый задержан, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшедшего.


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URL: https://www.vb.kg/402842
Теги:
драка, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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