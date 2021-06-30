В комитете ЖК одобрен законопроект о снижении ставки по госипотеке до 4%

Комитет по экономической и фискальной политике одобрил законопроект, предусматривающий снижение процентной ставки по госипотеке до 4 процента и исключение первоначального взноса в третьем чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

На заседании комитета по экономической и фискальной политике депутаты рассмотрели в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в Закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании".

Инициатором законопроекта выступил депутат ЖК Аалы Карашев. В рамках поправок предлагается исключить из закона базовую процентную ставку по государственным ипотечным кредитам в размере 10 процентов, а также снимается требование первоначального взноса.