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Мемориальные музеи Бишкека ушли на удаленку

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- Анастасия Карелина
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Мемориальные музеи Бишкека перешли на удаленный режим работы. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Как пояснили корреспонденту VB.KG в объединенной дирекции мемориальных музеев столицы, в настоящий момент посетителей, желающих осмотреть экспонаты постоянных выставок, в музеях не принимают. Запланированные мероприятия также отложены.

"У нас есть распоряжение Управления культуры мэрии города Бишкек. Согласно этому документу 50 процентов сотрудников должны находиться на удаленном режиме работы. Но оставить без присмотра ценные экспонаты мы, конечно же, не можем. Поэтому приходим на работу, проверяем все ли в порядке. Никакие экскурсии в настоящий момент не проводятся. Для посетителей двери музеев сейчас, увы, закрыты. Будем надеяться, временно", - рассказала директор объединенной дирекции мемориальных музеев Арман Момаханова.

справка ВБ:

К Объединенной дирекции мемориальных музеев столицы относятся: Дом-музей Исхака Раззакова, Мемориальный Дом-музей Семена Чуйкова, Мемориальный Дом-музей Ольги Мануйловой, Музей литературы и искусства имени Токтогула, Музей скульптуры под открытым небом, Музей-мастерская Суйменкула Чокморова, Музей-мастерская Гапара Айтиева, Мемориальный Дом-музей Аалы Токомбаева.


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URL: https://www.vb.kg/402847
Теги:
музей, COVID-19
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