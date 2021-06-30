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За сутки от коронавируса скончались восемь человек

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 30 июня сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Ош – 1

Иссык-Кульская область– 2,

Баткенская область – 3.

Джалал-Абадская область – 1

Всего за весь период скончались 2000 человек.

На стационарном лечении – 3389 пациентов, из них:

29 (0,8%) - удовлетворительное состояние;

2240 (66,0%) - средней тяжести;

962 (28,3%) - тяжелые;

158 (4,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 8 454 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 10 440.


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URL: https://www.vb.kg/402851
Теги:
Минздрав, смертность, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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