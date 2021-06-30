В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 30 июня сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Ош – 1
Иссык-Кульская область– 2,
Баткенская область – 3.
Джалал-Абадская область – 1
Всего за весь период скончались 2000 человек.
На стационарном лечении – 3389 пациентов, из них:
29 (0,8%) - удовлетворительное состояние;
2240 (66,0%) - средней тяжести;
962 (28,3%) - тяжелые;
158 (4,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 8 454 пациентов.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 10 440.