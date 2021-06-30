Долг Кыргызстана перед МВФ вырос больше, чем в полтора раза

В 2020 году в целях поддержки бюджета из-за выпадений по налогам и таможенным платежам, а также для борьбы с пандемией COVID-19 Кыргызстан обратился за помощью к международным донорам.

Согласно структуре внешнего государственного долга, больше всего республика заняла в прошлом году средств по линии многосторонних льготных кредитов.

В целом за год они выросли почти на 363 миллиона долларов – с 1 миллиарда 550 миллионов долларов в 2019 году до 1 миллиарда 913 миллионов долларов в 2020-м.

Согласно данным Министерства финансов, самый большой заем республика брала у Международного валютного фонда – 236 миллионов долларов. До этого республика должна была Фонду 140 миллионов долларов. Таким образом, за год объем долга КР перед МВФ вырос больше чем в полтора раза.

Кроме того, в 2020 году госдолг существенно вырос перед Азиатский банком развития, Европейским инвестиционным банком и Исламским банком развития.