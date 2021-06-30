Двумя новыми спектаклями порадует публику театр имени Термечикова осенью

Два новых спектакля Чуйский областной драматический театр имени Шаршена Термечикова представит вниманию публики в новом сезоне. Оценить представления "Дүйнөдө жок сулуу" и "Бала башкарма" зрители смогут уже осенью.

Худсовету был сдан спектакль "Дүйнөдө жок сулуу". Постановку по произведению Мартина Макдонаха осуществил молодой режиссер Кубан Джандарбеков. Он студент четвертого курса Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бибисары Бейшеналиевой.

Ранее пьеса Мартина Макдонаха "Королева красоты" уже ставилась в театре "Учур" Шамилем Дыйканбаевым. В театре имени Термечикова за постановку взялся его молодой коллега. Спектакль идет на кыргызском языке. Перевод произведения ирландского автора принадлежит Эрнсту Турсунову.

"Это психологическая драма. В центре внимания вечная тема конфликта поколений. А здесь это даже не конфликт - война. Ирландия была страной гастарбайтеров еще до того, как мы узнали смысл этого слова. Мужчины уезжали на заработки, а женщины оставались дома, и у них было мало шансов устроить личную жизнь. Жизнь этих женщин течет в унылой безысходности нищенского прозябания. Режиссер проводит параллель между Ирландией и Кыргызстаном, и это ему удается. Главные героини: семидесятилетняя мать – Мэг (ее сыграла актриса Айида Кулуева) и ее сорокалетняя дочь Морин (актриса Нургуль Мамутова). Мать боится остаться одной, поэтому постоянно контролирует дочь. А дочь хочет найти свою половинку, уехать от матери и стать счастливой", - говорит театровед Алтынай Иманбекова.

Жизнь двух женщин, двух родных людей полна неприязни друг к другу, бесконечных ссор и драк. И зрители понимают, что ничем хорошим это не кончится.

"Актриса Айида Кулуева просто бесподобна. Достаточно молодая артистка сыграла 70 летнюю женщину. Образ получился сочным, сильным и интригующим. Нургуль Мамутова также прекрасна в своем отчаянии женщины, живущей под гнетом властной матери. Постановка удивляет, потрясает, вызывает чувство омерзения и в то же время восторга от игры актеров", - добавляет Алтынай Иманбекова.

Второй спектакль, который предстоит оценить публике – "Бала башкарма" ("Молодой председатель колхоза)". Произведение Асангуль Абдыгуловой поставил заслуженный артист Кыргызской Республики Таалайбек Касымалиев. Художник-постановщик спектакля Кунболот Жумадил уулу. Хореографией занимался с артистами Нурлан Карабаев.