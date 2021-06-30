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МВД объяснило, что делать жертвам домашнего насилия

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане МВД призывает жертв домашнего насилия не умалчивать информацию о фактах жестокости.

"Что такое домашнее насилие? – это преднамеренное применение различных форм физического, сексуального, психологического и экономического давления одним членом семьи в отношении другого, результатом которого являются телесные повреждения, эмоциональные травмы, отклонения в развитии или различного рода ущерб", - объясняет пресс-служба МВД КР.

Основное отличие насилия в семье от других видов насилия заключается в том, что оно происходит между людьми, состоящими в близких или родственных отношениях.

Сотрудники милиции дают рекомендации, что делать в критической ситуации и какие меры следует предпринять заранее:

  1. имейте надежное место (у родственников, у друзей), куда вы можете уйти в случае опасности;
  2. сделайте так, чтобы ваши близкие находились в курсе складывающейся обстановки в вашей семье;
  3. не пугайте милицией (это может вызвать труднопрогнозируемую реакцию домашнего тирана) – обращайтесь к ее представителям своевременно. Помните, Закон на вашей стороне!

Что делать сразу после инцидента: к кому обращаться, куда идти?

"Сразу после инцидента необходимо обратиться в травмпункт и зафиксировать полученные травмы, если они есть, сообщить в милицию. Не стесняйтесь пойти в кризисные центры: там работают люди, которые знают, каково вам сейчас, и могут обеспечить психологическую и юридическую помощь, при необходимости - предоставить временное проживание", - советуют в пресс-службе МВД.

В случае опасности для жизни и здоровья любыми способами старайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в милицию: позвоните по телефону 102, либо сообщите своему уполномоченному участковому милиции. Также можно позвонить по телефонам: 112 ( единый номер вызова служб экстренного реагирования) и 111 (Телефон доверия для детей).

"Помните! В ситуации домашнего насилия есть только один виновный – человек, совершивший насилие. Он сделал бы это вне зависимости от поведения пострадавшего. Это преступление, в котором виновен обидчик. Обвинять его жертву недопустимо", - отмечает пресс-служба МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/402860
Теги:
МВД, насилие, семейное насилие, Кыргызстан
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