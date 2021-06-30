Партия "Биздин Кыргызстан" поддержит стартап-проекты молодых бишкекчан

Молодежь - авангард, это будущее страны, которое позволит поднять экономику, сохранить и развить интеллектуальный и профессиональный уровень страны и обеспечить достойное место в мире.

Политическая партия "Биздин Кыргызстан" новая партия, в ее рядах молодые, активные и талантливые ребята. У партии уже формируется молодежное крыло.

Молодые люди – это движущая сила и источник прогресса, считают в партии "Биздин Кыргызстан".

В сегодняшней социально-экономической ситуации молодежь является одним из наиболее уязвимых слоев общества, нуждающихся в защите жизненных интересов, развитии и социально-трудовых прав.

Партия "Биздин Кыргызстан" баллотируется в Бишкекский городской кенеш. Она предлагает создание молодежного комитета при мэрии Бишкек, усилить работу в сфере молодежной политики.

Необходимо развивать и обучать молодежь, способствовать карьерному росту молодых лидеров, проводить мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и досуга молодежи.

"Биздин Кыргызстан" предлагает проводить ежегодный Бишкекский молодежный бизнес-форум. Это будет поддержка предпринимательства среди молодежи, проведение конкурсов стартап-проектов и реализация ее потенциала.

"Биздин Кыргызстан" - это команда молодых, энергичных, прогрессивных людей:

Мы идем в Горкенеш, чтобы отстаивать интересы горожан.

Работать на совесть, а главное - созидать!

Голосуйте за партию "Биздин Кыргызстан"!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 30.06.2021 г.