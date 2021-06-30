Эксперт: Кыргызстан может стать одним из направлений для экспансии талибов

Ранее в СМИ сообщалось, что из Афганистана в Узбекистан вышла уже вторая за десять дней группа афганских военных. В связи с этим, важно понимать как это связано с выводом иностранных войск из Афганистана и какова может быть судьба перешедших границу военных? Возможно это талибы под видом военных готовят провокацию или полномасштабную агрессию? Или военные действительно спасаются от талибов? Каковы угрозы в этой ситуации для дестабилизации ситуации в регионе для Центральной Азии и непосредственно для Кыргызстана? На все эти вопросы согласился ответить глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Почему бегут афганские военные и почему Узбекистан не оставляет их на своей территории?

- Люди бояться расправы. Боевики часто казнят людей, сотрудничающих с американцами, чему есть множество свидетельств в СМИ. А НАТО не спешит забирать помощников с собой на Запад. Талибы практикуют порой зверские казни с отрезанием носов и ушей. Пока есть возможность вернуть на родину - лучше вернуть. Если начнут оставлять - побегут тысячи.

Безусловно кризис в Афганистане обусловлен выводом иностранных войск. Без их поддержки официальное правительство Кабул не может удержать власть. Уже сейчас Талибан контролирует около 70 процентов территории страны. Причем, значительная часть была захвачена в первой половине этого года..

Сейчас Кабул оказался предан своими американскими союзниками, которые чтобы прекратить непопулярную в стране войну - заключили мир с группировкой Талибан. Поэтому талибы сейчас на регулярной основе захватывают все новые территории, включая приграничные. На самом деле, переход афганских военных на территорию Узбекистана - это не первый подобный эпизод - также от талибов военные перебегали в Туркменистан. И власти долго решали, что с ними делать интернировать или передать на другом участке границы официальным властям.

С другой стороны, я согласен с вашими опасениями, что талибы могут пересечь границу под видом беженцев, чтобы совершить теракты или какие-то криминальные преступления. Напомним, что значительная часть наркотрафика в регионе связана с движением Талибан или другими группировками.

Кроме того, были примеры проникновения с территории Афганистана в Таджикистан. для совершения похищения людей. Поэтому безусловно риски для стран СНГ будут возрастать. Хотя номинально Талибан и не заявляет об экспансии, но его фактическими союзниками являются: Алькаида, ИДУ, и другие группировки, связанные с ЦА, которые ставят своими целями захват региона.

Поэтому контроль боевиков Талибана на границе будет использоваться для установления связи с ячейками террористического подполья в ЦА, снабжением их оружием, вовлечением их в наркотрафик, чтобы пополнять бюджет террористических группировок. И все это вполне реальная угроза.

Что касается ситуации международного права, скорее любого человека, который пересек границу можно воспринимать как беженца. Другой вопрос: как эту ситуацию будет рассматривать официальное правительство. Если официальное правительство будет заявлять, что покинувшие страну - дезертиры, то страны ЦА по международному соглашению должны их экстрадировать. А если они признают их беженцами, то возможны различные варианты.

Другое дело с высокой вероятностью значение официальной власти в Афганистане сократится. Я не исключаю вариант падения Кабула и действующей власти уже в этом году. Слишком стремительно наступление талибов. Проблема беженцев может стать наименьшей. Сейчас главная угроза - это рост терроризма, возможность проникновений бандгрупп через границу и наркотрафик.

Я не думаю, что можно говорить о специальном интересе США в раскачивании ситуации. США просто не смогли справиться с террористическим движением в стране, война перестала быть популярной. И они поспешили вывести войска. В данном случае судьба афганских друзей стала пренебрежительной величиной. Что касается стран Центральной Азии, то и их интересами Вашингтон может тоже может пренебречь, поскольку они находятся достаточно далеко от самих США.

Во-вторых, дестабилизация обстановки в регионе может быть кому-то интересна, так как создает угрозы для Китая, России и Ирана. С этой точки зрения продолжение дестабилизации в региона, если там не удалось сохранить стратегические базы авиации, может превратить Афганистан из сухопутного авианосца США в зону контролируемой нестабильности, которая будет создавать постоянную фоновую угрозу другим странам в регионе.

Кыргызстан может стать одним из направлений для экспансии - именно из за сложной социально-политической ситуации. Рост цен, последствия короновируса для экономики, снижение доходов населения, а также недавний политический кризис дают экстремистам надежду на то, что можно попытаться раскачать ситуацию в регионе и превратить республику в зону конфликта. Я надеюсь, что власть и общество сделают все, чтобы этот сценарий не реализовался. Подчеркну это задача не только спецслужб, которые должны пресекать действия террористов, но вопрос ответственного поведения легальных политических лидеров и самого общества. В нынешний сложный период важно сохранить единство и не дать захватить власть экстремистам.

Справка: Мендкович Никита Андреевич, председатель ЕАК, экономист.

Автор 5 книг (включая одно учебное пособие МГИМО) и нескольких сотен других работ по проблемам Среднего Востока и Южного Кавказа.

Долгое время занимался экономикой отрасли связи в России, автор и соавтор ряда специализированных докладов и проектов нормативных актов. Также работал в Центре Изучения Современного Афганистана (ЦИСА), специализировался в области региональной экономики и деятельности сил НАТО в стране, возглавлял экспертную группу ЦИСА.