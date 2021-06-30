Назира Мамбетова сыграла моноспектакль "Yмүт" в театре в Нур-Султане

Народная артистка Кыргызской Республики Назира Мамбетова сыграла моноспектакль "Yмүт" на сцене Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева в Нур-Султане. Об этом сообщает Департамент информации МИДа Кыргызской Республики.

В настоящий момент в столице Казахстана проходят творческие встречи с участием театральных коллективов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Эти мероприятия проводятся Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в рамках празднования 30-летия независимости страны.

На торжестве с приветственным словом выступили министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жанарбек Ашимжанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Жээнбек Кулубаев.

Нашу республику представлял в Нур-Султане Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой. Зрителям был представлен моноспектакль "Yмүт". Режиссер постановки - Улан Карыпбаев. Представление посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Это история жизни одинокой женщины - матери, более сорока лет ждущей своих сыновей, не вернувшихся с фронта. Пьесу, на основе которой был создан спектакль, написал заслуженный деятель культуры Кыргызстана Кайрат Иманалиев. Его произведение – это сочинение о надежде и вере. Образ матери воплотила на сцене народная артистка Кыргызской Республики Назира Мамбетова. По окончании спектакля зрители кричали кыргызской актрисе "Браво!" и аплодировали стоя.