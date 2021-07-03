Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в эти выходные?

Выставочный зал Союза художников Кыргызской Республики – галерея "Дубовый парк" приглашает на выставку "Цвети, мой Кыргызстан!"

Экспозиция открылась на этой неделе. Это VII выставка работ Студии творчества KORU studio. Вниманию посетителей в уютном зале на первом этаже галереи представлено более 70 произведений воспитанников студии разных возрастов, созданных авторами в самых разных техниках.

Вход на выставку свободный.

Приходите в галерею не только в выходные, но и в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

Выставка будет работать до 16 июля.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

"Галерея М" приглашает в свой филиал в ЦУМ-2 и АртХолл, где продолжают работу две интересные экспозиции

Бишкекчане и гости столицы могут увидеть и оценить картины заслуженного деятеля культуры КР Сабиджана Бабаджанова. На персональной выставке мастера на этот раз представлена исключительно живопись.

А вот в АртХолле гостей встречает яркая "Летняя выставка". Организаторы не ограничивали кыргызских художников какой-то одной темой, поэтому экспозиция получилась столь разнообразной. Здесь можно познакомиться с произведениями Алексея Каменского, Таалайбека Усубалиева, Момуна Астара, Жылдыз Асангали, Халиды Шимовой, Сапара Торобекова, Нарынкула Турпанова, Гульнары Мусабай, Константина Шкурпелы и многих других.

Вход свободный.

Приходите с 10 до 20 часов в любой день недели на выставку в филиал "Галереи М". АртХолл открыт в любое время.

Посетить обе выставки можно до 16 июля.

Филиал "Галереи М" находится на 4 этаже ЦУМ-2 "Айчурек".

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева горожан будут рады видеть на фондовой выставке "Поколений связующая нить"

В экспозицию вошли живописные произведения народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и членов его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, и зятя - народного художника Киргизской ССР Теодора Герцена.

Посетить выставку можно до 30 августа.

Музей работает все дни недели кроме понедельника, и последней пятницы месяца (санитарный день).

Приходите в музей с 11 до 16 часов.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.