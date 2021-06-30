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"Сошедший с ума "аконитовый" министр". Вице-спикер о работе главы Минздрава

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- Ренат Кольцов
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Вице-спикер парламента Аида Касымалиева раскритиковала работу министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева. Сам он не смог присутствовать на заседание ЖК, так как принимал участие в совещания ШОС по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Вместо него критику депутатов выслушивал заместитель главы Минздрава Жалалидин Рахматуллаев.

"В смерти граждан из-за обострения эпидемиологической ситуации есть прямая вина главы министерства, так как вакцину от коронавируса можно было закупить раньше.В соседних странах - Казахстане и Узбекистане - по 5-6 миллионов человек прошли вакцинацию. Вы такую работу не проделали, это халатность. Вы морочили людям головы своим аконитом, а когда настало время делать прививки, в стране не хватило вакцины. Сошедший с ума "аконитовый" министр пусть ответит перед нами здесь или оставит должность", - цитирует вице-спикера ЖК sputnik.kg.


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URL: https://www.vb.kg/402879
Теги:
Минздрав, парламент, Аида Касымалиева, коронавирус
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