Депутат предложил ужесточить антиковидные меры

Сегодня на заседание Жогорку Кенеша Бейшеналы Нурдинов предложил усилить карантинные меры.

По словам депутата, санитарные ограничения Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией не эффективны.

Замминистра здравсоцразвития Жалалидин Рахматуллаев признал, что введение антиковидные меры не работают.

Тем временем в Нур-Султане с этой недели действуют следующие ограничения:

- кафе и рестораны не будут работать в выходные.

- ТРЦ и торговые дома тоже будут закрываться на уик-энд, а в будни будут работать только до 17.00.

- госорганы и нацкомпании должны будут перевести 80 процентов персонала на удаленку. Те, кто переболел или получил вакцину, могут продолжать работу в обычном режиме, - сообщают казахстанские СМИ.