Депутат предложил ужесточить антиковидные меры

Сегодня на заседание Жогорку Кенеша Бейшеналы Нурдинов предложил усилить карантинные меры.
По словам депутата, санитарные ограничения Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией не эффективны.
Замминистра здравсоцразвития Жалалидин Рахматуллаев признал, что введение антиковидные меры не работают.
Тем временем в Нур-Султане с этой недели действуют следующие ограничения:
- кафе и рестораны не будут работать в выходные.
- ТРЦ и торговые дома тоже будут закрываться на уик-энд, а в будни будут работать только до 17.00.
- госорганы и нацкомпании должны будут перевести 80 процентов персонала на удаленку. Те, кто переболел или получил вакцину, могут продолжать работу в обычном режиме, - сообщают казахстанские СМИ.