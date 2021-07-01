Рецензия на фильм "Виртуоз"

В Голливуде любят снимать фильмы про детективов, шпионов, адвокатов и наемных убийц. Причем в отношении последних зрителя часто вынуждают сопереживать героям–убийцам и, как ни странно, даже желать им удачи.

Новый американский фильм про суперкиллера под названием "Виртуоз" тоже построен на этом.

По сюжету наемному убийце приходится выяснять личность своей жертвы, что является довольно необычным.

Главный герой, которого играет Энсон Маунт, - киллер, уверенный в своем профессионализме, называющий себя виртуозом, попадает в затруднительное положение.

Объявив себя добросовестным мастером контроля и эффективности, киллер на самом деле проваливает задание. Он не может понять, кого ему заказали, и переживает о гибели случайной жертвы. Не понятно, как с такими проблемами он столь долго продержался на этой работе.

В роли его куратора представлен известный актер Энтони Хопкинс. Он предлагает наемнику новую работу, от которой тот не может отказаться. Еще во время своих рассуждений Энсон Маунт сообщает нам, что чем важнее цель, тем меньше информации о ней предоставляют. На этот раз единственная информация, которую ему дают, это адрес деревенской закусочной и время - 17часов.

И вообще все в этой истории туманно. У сценариста Джеймса К. Вольфа герои больше хотят выглядеть умными, нежели сообразительными и последовательными. К тому же режиссер Ник Стальяно сначала задает фильму неспешный, размеренный темп. И только к концу он становится более динамичным.

Как это обычно бывает у киллеров? Отстрелялся? Пора уносить ноги. Пути отхода проработаны. Все просчитано по секундам. Сел в машину, уехал. Все четко, спокойно. Теперь отдых. Где? Там, где воздух чист. Там, где людской толчеи нет. Можно на дно камнем. И ждать. Ждать новый контракт.

Операторские съемки оставляют хорошее впечатление. Красивая природа, отличный лес, в сердце которого находится маленький домик, ухоженная и красивая собака. Присутствие любовной линии между киллером и официанткой (Эбби Корниш) добавляет интригу в сюжет. К тому же в конце эта любовь объясняет всю головоломку ленты.

При этом можно углядеть определенную иронию по отношению к стрелку. Крепкий мужик, лишенный сентиментальности, допустив маленький прокол на последнем задании, вдруг понимает, что уже никогда не будет прежним. В смысле твердым как скала. Застрял "в моменте". Без конца мысленно возвращается к прошедшим событиям, к случайной жертве. Вот она, финальная песня для любого убийцы, - нервы сдали, совесть не дает покоя.

А когда очередное задание из "просто хлопнуть мишень" требует аналитики и размышлений, тут уж произойти может что угодно.

Кого убить из пятерых объектов в установленный час, оказавшихся в назначенном месте? Кто из них и есть та самая жертва? Мужчина? Женщина? Полисмен? Человек в очках? Официантка? А может быть, стоит переколбасить их всех? Сноровки Виртуозу не занимать.

Вопрос "А кто же виртуоз?" - витает вокруг фильма. Виртуоза здесь для себя каждый зритель выберет сам. Хотя для меня очевидно, кто из трех красавцев на постере действительно в тени и заправляет, рулит и вообще виртуоз, а кто бегает с пистолетиком, переживает душевные муки и все прочие прелести. Но это понимание приходит только с финальной сценой.