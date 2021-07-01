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Кыргызстан укрепит сотрудничество со странами СНГ в ряде отраслей

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Участие в нем приняли делегации стран Содружества, в том числе Кыргызстана.

На заседании, по информации Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ, рассмотрен широкий круг вопросов экономической направленности. В частности, были одобрены проекты документов для дальнейшего рассмотрения высшими органами СНГ, заслушана информация о деятельности органов отраслевого сотрудничества и базовых организаций, о ходе исполнения ранее принятых документов.

В числе одобренных документов - Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. Ее цель - выработка согласованных подходов к стратегическому развитию сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм, подготовка предложений по повышению конкурентоспособности такого транспорта, постепенный переход на нем к новым информационным технологиям, цифровизация технологических процессов. К числу приоритетов отнесено и устранение барьеров в международных перевозках пассажиров и грузов, повышение уровня транспортной логистики, развитие скоростного и высокоскоростного сообщения, улучшение экологической безопасности, дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы многостороннего сотрудничества.

Также рассмотрено выполнение концепций развития сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного комплекса СНГ, сотрудничества в области нефтегазового машиностроения, дальнейшие мероприятия по их реализации.

Большое внимание уделено взаимодействию в инновационной сфере. Его развитие предусмотрено новой межгосударственной программой на период до 2030 года. В ней учтен опыт реализации предыдущей программы, наработанный и в период пандемии, определены пути формирования межгосударственной инновационной инфраструктуры в рамках СНГ.

На заседании комиссии, кроме того, подведены итоги реализации комплекса совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2020 года, проработана тематика валютно-финансового сотрудничества, ряд других актуальных вопросов. Решено регулярно представлять обзоры торговой политики государств СНГ, взаимно информировать о развитии их национальных экономик и торгового режима.


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URL: https://www.vb.kg/402884
Теги:
СНГ, Москва
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